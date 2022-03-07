Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Türkiye savaşa mı çekilmek isteniyor?

Ukrayna-Rusya arasında savaşın patlak vermesinin ardından Batı medyası, işgalci Ruslara karşı kullanılan Bayraktar TB2 SİHA'lara övgüler yağdırmaya başladı.

Yaşanan bu gelişme sonrası "Bayraktar TB2 SİHA'lar üzerinden Türkiye savaşa mı çekilmek isteniyor?" sorusu akıllarda yer edindi.

Haber7 Muhabiri Gamze Türk'ün sorularını yanıtlayan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, merak edilen soruya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Savunma sanayii üreticisi olan devletlerin barış zamanında ülkelere satmış oldukları silah sistemlerinden sorumlu tutulmaları ve savaşa taraf olarak kabul edilmeleri mümkün değildir. Ukrayna bugün İngiliz silahlarını da kullanıyor, Amerikan silahlarını da kullanıyor hatta Rus mühimmatını Rus tanklarını Rus toplarını kullanıyor. Yani o zaman Rusya Rusya ile mi savaşıyor. Böyle birşey söz konusu değildir, bu mantık yanlıştır" diyen Yaycı, Batı'nın ikiyüzlü davrandığını ifade etti.

"Batı'nın ikiyüzlülüğünü de ortaya koymak lazım" diyen Yaycı, şöyle devam etti:

"Ermenistan Dağlık Karabağ'ı işgal etmişti. Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor. Azerbaycan kendi topraklarını kurtarmak için mücadele ediyordu, Ukrayna da kendi topraklarını kurtarmak için mücadele ediyor. Azerbaycan Bayraktar SİHA'larını kullanıyordu, Ukrayna da Bayraktar SİHA'larını kullanıyor. Karabağ'da kullanılan SİHA'lar için Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Batı, bugün Ukrayna'da SİHA kullanımına manşetten övgüler yağdırıyor. Poziasyon aynı, olaylar aynı, kullanılan SİHA aynı. Karabağ'da yaptırım tehdidiyle karşı karşıya kalıyoruz hatta uluslararası mahkemelere müracat ediyorlar. Ukrayna'da ise övgüler yağdırıyorlar."

Cihat Yaycı, "Bizim SİHA satışımız savaşta taraf olduğumuzu göstermez. O zaman bizim de Rusya'ya şunu sormamız lazım; PKK'nın kullandığı silahlar Rus yapımı. Tanksavalar, roketler Rus yapımı ama biz Rusya ile savaşmıyoruz ki. Biz terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Onun için aradaki farkı çok iyi anlamak lazımdır" diye konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya meselesinde son derece tarafsız ve objektif olarak hareket ettiğini belirten Yaycı, Rusya'nın Türkiye'nin kıymetini bilmesi gerektiğini ifade etti.