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Gündem Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Devlet Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya
Gündem

Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Devlet Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, kasıtlı olarak çıkartılan orman yangınlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yangınların rastlantı veya ihmal sonucu çıkmadığını dile getiren Cihat Yaycı, "Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 19:28:00 - 2021-07-29 19:52:41

Türkiye, yurdun farklı bölgelerinde çıkan yangınlarla boğuşuyor. Peş peşe başlayan bu yangınların sabotaj sonucu olup olmadığı araştırılırken, TVNET canlı yayınına konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyayız"

Yangının çıktığı yerlerin ülkenin en verimli toprakları olduğunu kaydeden Yaycı, "Bu bölgelerdeki yangın rastlantı sonucu veya herhangi bir ihmal ile çıkmış değil, burada kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

Teröristler Yunanistan'daki kamplarda eğitim görüyor

SETA'nın raporuna göre, orman sabotajlarının yaşandığı ilk dönemlerde Yunanistan’daki kamplarda hem ideolojik olarak hem de patlayıcı gibi teknik konularda eğitim gören teröristler, Türkiye’de özellikle turistik bölgelerde orman yangınları çıkarmıştır. 1994’ten itibaren Türkiye’nin özellikle turistik bölgelerinde PKK’nın yangın çıkardığı medyada kendisine genişçe yer buldu.

Yalnızca 1995’in ilk yarısında 950 hektar ormanlık alanın PKK tarafından yakılması sonucu hedef alınan şehirlerde birer kriz komitesi oluşturuldu ve orman giriş-çıkışları kontrol altına alındı.

90’lı yıllarda PKK çoğunlukla Ege ve Akdeniz’de orman sabotajlarına devam etti. Terör örgütü 1997’de bir gecede Antalya’da 650 hektar ormanlık alanı ve 200 hektar bahçeyi yaktı, eş zamanlı olarak Manavgat ve Belek’te de sabotaj girişiminde bulundu. Bu yangınlarda maalesef iki kişi hayatını kaybetti.

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