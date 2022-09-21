Cihat Yaycı'dan BAE'ye SİHA satışına bomba yorum!

Yeni Akit/Ankara

Yabancı bir ajansa konuşan 2 Türk kaynağının, Baykar'ın bu ay BAE'ye 20 silahlı insansız hava aracı teslim ettiğini ve eski bölgesel rakipler arasındaki diplomatik yumuşamanın askeri sözleşmelere dönüşmesiyle daha fazlasını satabileceklerini söylediğine ilişkin haber yankı uyandırdı.

Türk savunma sanayi öyle bir noktaya geldi ki…

Konuya ilişkin başkanı olduğu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Devletlerin kalıcı dostluk ve düşmanlıkları yoktur, menfaatleri vardır. Onun için iyi ilişkileri geliştirmek için öncelikle asgari müştereklerde buluşmak gerekiyor." görüşünü kaydetti.

TÜRK DEGS'ten ise "Türk Savunma Sanayi gücü öyle bir seviyeye erişmiştir ki, herkes bükemediği Türk bileğini öper vaziyete gelmiştir!! Maşallah!! Büyük onurdur! Daha da ileriye inşallah!" yorumu yapıldı.