Cihat Yaycı yeniakit.com.tr’ye Türk - Amerikan ilişkilerini değerlendirdi: Türk Milleti ve Türk tarihi bu ihaneti asla unutmayacaktır

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türk - Amerikan ilişkilerini yönelik Mehmet Özmen’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ABD’nin ihanetini Türk Milleti ve Türk tarihi asla unutmayacaktır”

Son yıllarda birçok alanda güçlenen Türkiye’nin ABD’nin ikiyüzlü siyaseti nedeniyle iki ülke arasında ciddi gerilimlerin yaşandığına dikkat çeken Cihat Yaycı, “ABD’nin Türkiye’ye gazdağı vermek ve milli gururunu ezmek için 4 Temmuz 2003’te Irak Süleymaniye’de askerlerimize karşı haince bir girişimde bulunmuştu. Askerlerimize yönelik yaptığı alçaklığın fotoğrafını çekerek medyaya servis etmesini Türk Milleti ve Türk tarihi asla unutmayacaktır.” şeklinde konuştu.

“Bunu asla unutmamalıyız”

PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye yaptığı tırlar dolusu yardımlar ve Türk askerine yönelik alçakça tutumunu “müttefiklikle” tarih edilmesinin mümkün olmadığını belirten Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürekli müttefiklikten bahseden ABD’nin bu hareketinin müttefik ile bağdaşır yanı nerededir? Bu tümü ile düşmanca harekettir. Bunu asla unutmamalıyız. Bu duruma da asla bir daha düşmeyeceğiz İnşallah.”

“Türkiye artık küresel oyun bozucu, bölgesel oyun kurucu”

Güçlenen ve büyüyen Türkiye’ye karşı Amerika’nın artık söz geçiremediğinden ciddi manada rahatsızlık duyulduğuna işaret eden Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Türk Milletini kendince terbiye ettiğini düşünen ABD, Türk Milletini tanımamıştır. Zira ABD’nin planı ters tepmiş, milli haysiyetine düşkün Türk Milleti gerçeği görmüş ve kimsenin müstemlekesi olmayacağını gösteren milli politikalara yönelmiştir. Geldiğimiz noktada Türkiye artık ‘küresel oyun bozucu, bölgesel oyun kurucu’ olmuştur.”

“ABD Dimyat’a giderken evdeki bulgurdan olmuştur”

Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“ABD de çarşıya Dimyat’a giderken evdeki bulgurdan olmuştur. Artık karşılarında bir bağımsız ve milli menfaatleri doğrultusunda hareket eden bölgesel güç vardır ve bu güç dünya politikasında da etkilidir. Allah bir daha 4 Temmuz 2003’teki manzara ile bu Aziz Milleti karşılaştırmasın.”