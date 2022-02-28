Cihat Yaycı yeniakit.com.tr’ye konuştu: Türkiye Rusya’ya karşı bunu yapabilir!

Ukrayna-Beyaz Rusya sınırında Kiev ile Moskova arasında üst düzey görüşmeler devam ediyor. Cihat Yaycı Paşa, Türkiye’nin Montrö kararını yeniakit.com.tr’ye yorumladı.

“Türkiye’nin kararı yerinde ve doğru bir karardır”

Montrö Sözleşmesinin 19. Maddesi hükümleri çerçevesinde savaşan tarafların yani Ukrayna ve Rusya savaş gemilerinin geçişine Türk Boğazları’nın kapatılacağını hatırlatan Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Türkiye’de bu Montrö Sözleşmesi’nin hükümleri çerçevesinde kendisine tanınan yetkiyi kullanmak ve gereğini yapmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde Montrö Sözleşmesi kadük olur. Türkiye’nin kararı yerinde ve doğru bir karardır.”

“Ana üslerine dönmelerine müsaade etmek durumundadır”

Rus savaş gemilerinin geçişine yönelik önemli bir ayrıntıya dikkat çeken Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ama şurada çok önemli bir nokta var. Ana üslerinden savaştan önce ayrılmış olan gemiler ana üslerine dönebilirler. Yani Rusya’nın Karadeniz Donanması’ndan savaş öncesi ayrılmış gemiler, bakım ve onarım için gitmiş denizaltıları da dahil olmak üzere Karadeniz’deki üslerine geri dönebilirler. Ama Rusya ya da başka bir devlet Karadeniz’de konuşlanmayan herhangi bir denizaltısını alıp ya da uçak gemisini alıp Türk Boğazlarından geçiremez. Hiçbir şekilde geçiremez. Özetle; Türkiye savaşan devletlere izin vermeme durumundadır, vermez de. Ama ana üslerine dönmelerine müsaade etmek durumundadır. Montrö Sözleşmesi’nin hükümleri açıktır.”

“Montrö uygulanıyor mu, halihazırda uygulanıyor işte”

“Peki bu karar Türkiye’yi ya da savaşan Devletleri sıkıntıya sokar mı?” sorusuna yanıt veren Cihat Yaycı, ““Açıkçası bu kararın savaşan taraflara etkisi pek olmaz. Ukrayna’nın gemisi yok gibi ifade edilebilirken, Rusya zaten hali hazırda Md. 19’u bildiği için tüm gemilerini zaten savaş öncesi geri getirmişti. Üstelik şu an deniz savaşı da bulunmamakta. Montrö uygulanıyor mu, halihazırda uygulanıyor işte. Önemli olan da bu.” şeklinde konuştu.