Cihat Yaycı uyardı: Bizim geleceğimiz orada

Oğuz Haksever ile Günün Gündemi programına TÜRKDEGS Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı konuk oldu. Yaycı geleceğin enerji kaynağı olarak adlandırılan gaz hidrat ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'Bizim geleceğimiz orada' diyen Yaycı şu ifadeleri kullandı;

Geleceğin yakıtı gaz hidrat

Burada tabi çok acı bir durum var. Çok üzülüyorum. 22 Aralık 2020'den itirabren biz Doğu Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapseden Yunanlıların ön gördüğü Sevilla haritasının dışına çıkmadık. Buradan yetkililere sesleniyorum. Günlük hesaplar uğruna 'Yunan'la iyi geçinceğim, AB'yi karşıma almayacağım' diye gelecek neslin zenginliğini gavura teslim etmeyin. Bu kadar net. Gavura teslim etmeyin. Şimdi Karadeniz'de sorun yok.

Bizim geleceğimiz orada

Bu gaz hidratlar, buzlaşmış petrol ve doğal gaz demek. Bu denizin tabanında bulunuyor. Bunu çözelttiğiniz zaman bir birim gaz hidrat 164 birim doğal gaz oluşturuyor. Müthiş bir şey! Türkiye gaz hidrat zengini devlet, bir ülke. Bizim geleceğimiz orda.

Türkiye'nin 816 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Karadeniz'de gaz hidrat 272 yıllık doğal gazımızı karşılıyor. Doğu Akdeniz'de gaz hidrat yatakları Türkiye'nin 544 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılıyor. 816 yıllık bir doğal gaz ihtiyacımız karşılayacak gaz hidratlar var. Önümüzdeki birkaç sene içinde bunları çıkarılabilir teknolojiye geçilecek.

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma da programda masaya yatırıldı.

Cihat Yaycı'nın açıklamalarından satır başları:

NATO ülkelerinin böyle bir imkanı yok

Biz bu gemi için yaklaşık 33 sene rüya görüyorduk. Şimdi çıkmışlar 'bu gemiye ihtiyaç yoktu' diyorlar. Bunu diyenlerin bazıları askerler. TCG Anadolu bir uçak gemisi değildir, çok maksatlı amfibi hücum gemisidir. Operasyonda kullanılacak, birlikleri taşıyacak yüzen üs şeklinde gidecektir. Görev kuvveti komutanlığı olabilecek bir gemidir. Bu gemi bir hücum gemisidir, çıkarma gemisi değil. F-35B'leri alırsak diye biz bu gemiye uçuş rampası eklettik. Bu gemi 12 tane dikey iniş kalkış yapabilen uçak alabiliyor. 41 tane SİHA, 13 tane tank, 29 tane helikoptter, 27 tane zırhlı amfibi hucüm aracı alabiliyor. Bu gemi ayrıca içinde gemiler taşıyor 4 tane. Onlarla da tanklar çıkartılıyor. Bu gemi 1233 personeli alabiliyor.

Ayrıca gemi içerisinde tam teşekküllü iki hastane bulunuyor. Adeta bu gemi bir kasaba. Bu gemiden NATO'da ABD, İngiltere, İspanya, Fransa ve İtalya'nın vardı. Şimdi biz üst lige taşındık, bundan rahatsız olan var mı? Var. 24 NATO üyesi devletin böyle bir imkanı yok. NATO'nun yüksek hazırlık seviyeli deniz görev kuvvetini kumanda edecek seviyeye geldik.

BAYRAKTAR KIZILELMA bir uçak aslında. Bir jet motorlu uçak. Muharebe yapabiliyor. Ne muharebesi yapabiliyor? Şu ana kadar bizim SİHA'LAR saldırıyı sadece havadan yere yapabiliyorlardı. Şimdi bu ise hava muharebesi yapabiliyor. Uçağa karşı da taaruz edebiliyor. Bunlarla hem havadan yere, hem de havadan havaya muharebe edilebiliyor. Biz müthiş bir savunma sanayisi geliştiriyoruz. Dünyanın 14 büyük savunma ürünü ihraçatcısı ülke konumuna geldik.