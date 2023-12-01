Cihat Yaycı, skandal Türkiye planı, 'Büyük İsrail Projesi' diyerek duyurdu Türk halkını uyardı! Tüm Türkiye'yi şok edecek

Tümamiral Cihat Yaycı çılgına döndü. Çok ama çok önemli paylaşımlarda bulundu!

Sığınmacı ve vatandaşlık verilen yabancılar sorununu sadece Araplar’a indirmek çok yanlıştır.

Akdeniz bölgemizde çok ciddi bir Rus ve Ukraynalı istilası yaşandığını bizzat yerinde gözlemledim, vatandaşlarımızdan dinledim.

Antalya ve Mersin’de;

Sadece Rus ve Ukraynalılara satılmak üzere siteler yapıldığı,

Kendi market, okul ve kiliselerini kurdukları,

Gettolaştıkları ve mecbur kalmadıkça Türk esnaftan alışveriş dahi yapmadıkları, gettolarının dışına çıkmadıkları söylenenler arasında.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özellikle Mersin’de, Akkuyu Nükleer Santrali çevresinde, Anamur-Taşucu-Erdemli bölgesinde Ruslar’ın;

Yörük yayla ve arazilerini yüksek paralarla aldıkları,

Bölgedeki ev kiralarının da Türkler için karşılanamayacak seviyelere çıktığı da ifade edilmektedir.

Mersin’de vatandaşlık verilen ve mülk edinen Rus ve Ukrayna vatandaşlarının 42.000’den fazla olduğu da söylenenler

arasındadır.

Mersin ‘de geçici koruma statüsünde olan Suriyeliler’in ayrı mahallelerde gettolaştıkları, kendi esnaf düzenlerini vs kurduklarını, çocukluğumun bir kısmının geçtiği şehrin demografik ve kültür yapısını değiştirdiklerini üzülerek yerinde gördüm.

İSRAİL'İN TÜRKİYE PLANINI AÇIKLADI!

Mersin’in “Büyük İsrail Projesine” hizmet eden bölücü projelerde; denize açılan liman şehri olarak hedeflendiğini de hatırlatmak isterim.

Bu arazi ve kültür istilası ve gettolaşmaya dair bilgilerin Devletimiz tarafından değerlendirildiğine/değerlendirileceğine ve gerekli tedbirlerin mutlaka alındığı/alınacağından eminim.