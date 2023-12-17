  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şok indirim çılgınlığı! İlan yapılınca gün içinde herkes oraya koştu! Ne altın ne dolar ürünlerin peşine düştüler

Altın ve dolar tahminleri hep çıkan Mert Başaran'dan şok uyarı: 14 gün sonra peşinize düşecekler, kaçın

Fahrettin Koca, Tüm aşılar %100 Türkiye’de üretilecek! Tüm Türkiye dualarıyla hakkımızı teslim etti! Görülmemiş büyük bir dayanışma

Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele açıklaması! Çöküş noktasına geldiler

Büyük bir törenle ilan edildi! TUSAŞ'ın ürettiği Aksungur İHA'lar oraya teslim edildi

ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit dolu sözler

Kocaeli ilimizde! Bu liseden çıkanlar dünya devi TCG Anadolu, İHA, Bayraktar SİHA üretecek!

Başkan Erdoğan'dan ahlak dersi: Sosyal medyada ciddi bir yozlaşma yaşanıyor!

İsrail askerlerinin inlerine girdiler

Çin, tüm dünyaya ilan etti: Zimbabve'ye bağış yaptı
Gündem Cihat Yaycı siyasilere seslendi! “Lütfen Yunanın Sevilla Haritası oyununa gelmeyin”
Gündem

Cihat Yaycı siyasilere seslendi! “Lütfen Yunanın Sevilla Haritası oyununa gelmeyin”

Yeniakit Publisher
2023-12-17 10:00:00 -
Cihat Yaycı siyasilere seslendi! "Lütfen Yunanın Sevilla Haritası oyununa gelmeyin"

Yunanistan ve İsrail’in ortak olarak yürüttüğü projelerden biri olan Sevilla Haritası tezine karşı Mavi Vatan’ın gerekliliğini açıklayan Cihat Yaycı, siyasileri ‘lütfen bu oyuna gelmeyin’ diyerek uyardı.

Cihat Yaycı, sosyal medya platformu X üzerinden şu önerilerde bulundu.

Dünyanın yuvarlak olduğunu bilmeyen; Türkiye ile Libyanın, Gazze’nin, İsrail’in karşılıklı kıyısı olduğunu kavrayamayan; bu konudaki ulusal ve uluslararası anlaşmaları okumaya bile üşenen; Deniz Hukukundan haberi olmayan; bir koordinat verildiğinde haritada gösteremeyecek olan bazı aktif ve emekli bürokratların Mavi Vatanı Hegel diyalektiğinin bir parçası olarak kullandıklarını görmekteyiz. Yunan talebi Sevilla Haritasını tez olarak bir tarafa koymakta karşısına anti tez olarak Mavi Vatanı koyarak yönlendirme kabiliyetleri olan siyasilere şeytanın sağ taraftan yaklaşması gibi yaklaşmaktadırlar.

Sevilla Haritasının bir ütopya olduğunu kabul ettiklerini belirterek konuşmaya başlayıp ancak Mavi Vatanının da sanki bir öz eleştiriymiş gibi maksimalist olduğunu ifade etmektedirler. Arka kapılarda tez ve anti teze karşılık uzlaşma ve çözüm önerisi olarak Yunanistanla pazarlığa oturmayı yeni bir harita ya da kaynakların nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmayı sentez olarak teklif etmektediler. Antalya körfezinin dışına bu şekilde çıkmayı başarı addederek siyasileri planlarına ortak etmeye çalışmaktadırlar.

"Sayın siyasilerimiz lütfen bu oyuna gelmeyiniz"

Bugün bu bürokratlar tarafından uzlaşma diye önünüze konulanın tıpkı milli mücadele zamanında olduğu gibi başkentin Kayseri’ye taşınması, İstanbuldan vazgeçme tekliflerinden farklı değildir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu teklife o zaman Millet iradesi nasıl ki hayır dediyse ise bugün de demeye muktedirdir. Nitekim 27 Kasım 2019 tarihinde Libya ile Deniz Yetki Alanlarını Sınırlandırma Anlaşması imzalanarak bu cevap verilmiştir

Mavi Vatan milletimizin denizlerdeki misak-ı millisidir. Hiçbir akıl oyununa ya da pazarlık masasına konu edinilmemelidir. Yüce milletimizin bir bütün olarak sahiplendiği ve takipçisi olduğu paydaşlardan birisidir. Uluslararası hukuk ilkelerinin tamamına uygun ve hakça paylaşımı esas alınarak bırakınız maksimalist olmayı, en asgari şartlarda hazırlanmıştır.

Uzlaşma ve çözüm diye ağızlara almaktan bile imtina edilen Mavi Vatanın, bir köşesinde dahi değişikliğe gitmek ya da bir damlasından vazgeçmek başta aşağı çöküşü demektir. Zaten nihai hedefin de bilerek veya bilmeyerek bu olduğunu düşünmekteyiz.

Söz konusu aktif ve emekli bürokratlar eğer anti tezlerinde bir harita kullanacak ise Yunanistan’ın maksimalist mantığı ile hazırlanmış Tunusla karşılıklı kıyımız olan haritamızı kendilerine kullanmaları için takdim ederiz. İnceledikleri takdirde Mavi Vatanımızın ise nasıl rasyonel bir gerçeklikle oluşturulduğunu ve her iki taraf için başkaca yolun olmadığını göreceklerini umut ediyoruz.

 

Cihat Yaycı Paşa'dan kritik uyarı! '22 ilimiz tehdit altında'
Cihat Yaycı Paşa'dan kritik uyarı! '22 ilimiz tehdit altında'

Gündem

Cihat Yaycı Paşa'dan kritik uyarı! '22 ilimiz tehdit altında'

Cihat Yaycı üstüne basa basa uyarmıştı! Yunanistan Türkiye ile ilgili skandal hamleyi yaptı
Cihat Yaycı üstüne basa basa uyarmıştı! Yunanistan Türkiye ile ilgili skandal hamleyi yaptı

Gündem

Cihat Yaycı üstüne basa basa uyarmıştı! Yunanistan Türkiye ile ilgili skandal hamleyi yaptı

Cihat Yaycı Paşa tezkerelere 'hayır' diyenleri uyardı! 'Oyun çok büyük'
Cihat Yaycı Paşa tezkerelere 'hayır' diyenleri uyardı! 'Oyun çok büyük'

Gündem

Cihat Yaycı Paşa tezkerelere 'hayır' diyenleri uyardı! 'Oyun çok büyük'

Cihat Yaycı Paşa: Dakika 1, gol 1!
Cihat Yaycı Paşa: Dakika 1, gol 1!

Gündem

Cihat Yaycı Paşa: Dakika 1, gol 1!

Cihat Yaycı: Akdeniz'e Amerikan şehri kurdular
Cihat Yaycı: Akdeniz'e Amerikan şehri kurdular

Gündem

Cihat Yaycı: Akdeniz'e Amerikan şehri kurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Tanrıverdi

Siyasiler çiğköfte partisinde
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23