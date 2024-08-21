Cihat Yaycı sert tepki gösterdi: Ayini yaptırmayacağız! Nerede gardrop Atatürkçüleri

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Sümela’da yapılması planlanan 11. Meryem Ana’nın göğe yükselmesi Ortodaks ayininin iptali için Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde basın açıklaması yaptı. Toplantıya Yeni Yüz yıl Düşünce Derneği Başkanı Dr Hasan Akyüz ve yönetim kurulu da katıldı.

TRABZONLULAR SOYUNDAN ŞÜPHE EDER OLDU

Yaycı yaptığı açıklamada, Trabzon’un 20 yıldır ağır propagandalara maruz kaldığına işaret ederek “Trabzon’da vatandaşlar kendi soyundan şüphe eder hale geldi. Trabzon Türk milliyetçisi şehirdir. Trabzon giderse Türkiye gider. Trabzon halkı Türkiye’nin omurgasıdır. Çocuklarımıza gençlerimize Yunanistan burs veriyor. Pontusculukla zehirliyor. Büyük İskenderin doğu sefernamesinde bu bölgeye Kıpçak yurdu der. Bunlar çok savaşçı bunlara dalaşmadan geçtim ifadeleri yer alıyor. Trabzon tarihi bunlarla doludur. Süryaniler Türk ordusunun müslüman olduğunu görüyor. En savaşçıları da Trabzonlu Türk şövalyelerine geliyorlar. Yarın savaşacağınız bizim de sizin de kardeşiniz. Bizim din sizin soy kardeşiniz. Cuma namazını kılarken karşı tarafın müslüman olduğunu görüyor. Ordu üzerinde en çok emeği olan Trabzon Türk şövalyeleridir. Soyundan sopundan en son şüphe edecek olan Trabzonlulardır. Biz Rum muyuz acaba diye söylemlerle karşılaşıyoruz.

BU AYİN BİR AYİN DEĞİLDİR! FETÖ'NÜN PROJESİDİR

Bu Ayin, bir ayin değildir. Kimsenin dini ibadetine karşı değiliz. Din siyasete alet edilir, casusluğa, anayasaya dönüşürse bu ayin ayin değildir. Bu ülkede nifak yapmaktır. Sümela bir manastır değil. Ören yeridir. Trabzon’da cemaati yoktur. Efes nasıl bir tarihi eserse Sümela da tarihi eserdir. 2010 yılında ayinin yapılması FETÖ’ye dayanır. Havran, sinagog müslümanı Yahudileştirmek Türkiye’nin bölünmesi için başlatılmış projedir. Kara papaz burada ayin yapma izni elde ediyor. FETÖ’nün etkisiyle. Sümela’da ayin ekümenik şovuna dönüşüyor. Ekümenik, devlet statüsünde dini liderim demek. Patrik denilen baş piskopos dünyadaki tüm Ortodoksların lideriyim diyor. Ekümenik şeklinde forma arksına yazarak forma hediye ettiler. Trabzonlu mu da forma hediye ediliyor?

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İstanbul’a Konstantinopol diyen adama gel bunu da pekiştir burada dünya statüsünde lider olduğunu damgalayalım.

SÜMELA KİLİSE DEĞİL MANASTIR

Adam kartal Bizans bayrağını kendi bayrağı yapmış. Yurt dışı seyahatlar yapıyor. Nasıl gidiyor? Yunanistan resmî uçak ayarlıyor. Ayinin amacı bu duruşu pekiştirmek. Buranın Pontus Rum vatanı olduğunu aşılamak. Burası yunanlılarındır mesajı veriyor. Nasıl herkes seccadesini serip namaz kılıyorsa gelsin mum yaksın. Ama ayine başkanlık etmemeli.

1920 yılında Atatürk Lozan Antlaşmasında Osmanlı Devletini yıkan bu kurumdur, bu kurumun Osmanlı dışına çıkartılmasına kesin talimat verdi.

Cumhuriyet kurulduktan bir ay sonra Atatürk talimat veriyor. Siz Fatih kaymakamlığına bağlısınız. İzinsiz bir şey yapamazsınız. Patrik Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olma şartı sundu.

NEREDE GARDROP ATATÜRKÇÜLERİ?

Nerede gardrop Atatürkçüleri. Neden seslerini çıkartmıyorlar?

Herkes devletimize bayrağımıza sahip çıkmak zorundadır. O yüzden Trabzon’dan sesleniyoruz.

1967’de adamlar para bastı. Konstantinopol nerededir? Buranın ismi İstanbul’dur.

TRABZON TÜRKİYE'NİN BEL KEMİĞİDİR

Trabzon neden hedefe koyuluyor. Trabzon Türkiye’nin belkemiğidir. Türk ve müslüman şehirdir. Trabzon’daki Pontusculuk faaliyetleri Yunananistan’ın Selanik’teki askeri karargahdan yönetiliyor.



GÖZÜMÜZE SOKARCASINA AYİN YAPILIYOR

Bu ayin yasaklansın kampanyası başlattığımda fetöcüler bana saldırdı. Gözümüze sokarcasına Trabzon’un fetih tarihi 15 Ağustosta ayin yapmak da neyin nesi? Bizim yanımızda bize soykırımcı deniyor. Bu ayin yapılmayana kadar Trabzon’dan gitmeyeceğiz. Sümela’nın kapısında bekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.