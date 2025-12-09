Cihat Yaycı Rusya'nın Türkiye'ye yönelik sinsi planını açıkladı: ‘Bizim için bu risk fena’

  • İSTANBUL
Son Haberler

Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlardı ki! İran’dan geldiler Kayseri’de yakalandılar

Okullarda yaşanan tacizin şiddetin sebebi karma eğitim: Bu rezaletin mimarı CHP

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth bir öyle bir böyle! Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar

Okan Buruk'tan o futbolcuya net emir! "Fedakarlık yapacaksan, o maç bu maç!"

CHP’nin napolyonları İBB’yi Whatsap’la yağmalamış

Ağaç A.Ş.’de vurguna devam

Rum yönetimi kendi halkına rezil oldu! 'Türk ambargosunu kıramadık'

“Futbolda bahis" soruşturmasında yeni gelişme! Hakimliğin karar yazısına ulaşıldı

Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Rusya'nın Karadeniz'de Türkiye'yi savaş tuzağına çekmeye çalıştığını söyledi.

AKİT TV'ye konuk olan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cihat Yaycı, Türkiye'nin Rusya'nın provokasyonlarına gelmemesi gerektiğini savundu.

 Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

Rusya'nın Ukrayna limanlarında vurduğu gemiler arasında Türk gemileri de var. Türkiye'yi taraf kılmaya çalışıyorlar. Eğer bu gemiler bizim karasularımızda olsaydı direkt bizi etkilerdi. Bu saldırılar karasuların ötesinde münhasır ekonomik bölgelerinde oldu. Rusya bu savaşa Türkiye'yi dahil etmek istiyor. Burada ne Ukrayna'nın ya ne de Rusya'nın provokasyonuna gelmemek lazım. Böyle bir risk Türkiye için fena.

1
