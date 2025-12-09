Cihat Yaycı Rusya'nın Türkiye'ye yönelik sinsi planını açıkladı: ‘Bizim için bu risk fena’

AKİT TV'ye konuk olan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cihat Yaycı, Türkiye'nin Rusya'nın provokasyonlarına gelmemesi gerektiğini savundu.

Yaycı'nın açıklamaları şöyle:

Rusya'nın Ukrayna limanlarında vurduğu gemiler arasında Türk gemileri de var. Türkiye'yi taraf kılmaya çalışıyorlar. Eğer bu gemiler bizim karasularımızda olsaydı direkt bizi etkilerdi. Bu saldırılar karasuların ötesinde münhasır ekonomik bölgelerinde oldu. Rusya bu savaşa Türkiye'yi dahil etmek istiyor. Burada ne Ukrayna'nın ya ne de Rusya'nın provokasyonuna gelmemek lazım. Böyle bir risk Türkiye için fena.