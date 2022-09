Cihat Yaycı Paşa'dan Ro-Ro gemisi açıklaması: Taciz ateşi değil, silahlı saldırı

AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve Araştırmacı-Yazar Doğan Çağlar; Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Yayına konuk olarak bağlanan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı "Anatolian" isimli gemiye ateş açmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bu olay silahlı bir saldırıdır"

Yaycı "‘Taciz ateşi’ ifadesi bu olayı önemsizleştiriyor, bu olay silahlı bir saldırıdır. Çünkü konjonktür olarak Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya getirilmek isteniyor ve Yunanistan tahrik eden taraf. Bizzat gemideki yetkiliyle konuştum. Bizde her saat başı mevki atılır ve gemi jurnaline kaydedilir. 13.00’te gemi mevkisini atıyor, Bozcaada’ya 11 mil mesafede, olayın olduğu saatte gemi Türk ana karasına doğru yaklaşıyor. Taciz ateşi hedef gözetmeden ateş etmek demektir ki uluslararası hukukta Sahil Güvenlik Gemisi’nin bir gemiye taciz ateşi diye bir kavram yok bu doğrudan hedef gözeterek bir saldırıdır. Geminin ilerlediği her an Türk karasularına yaklaştığı andır, rotası o yöndedir." dedi.

"Ciddi şekilde hesap sorulması lazım"

Sözlerini sürdüren Yaycı "Olay 13.34’te Yunan sahil güvenlikleri gemiyi durdurmaya kaldırmışlardır, ateş etmişlerdir, yaklaşık 30 ya da daha fazla mermi atıldığını söylüyor gemidekiler. Bizim karasularımız içerisinde yarım saat boyunca Yunan sahil güvenlik botları operasyon yapıyorlar. Bu yenilir yutulur bir şey değildir. Cumhurbaşkanı o makam sahiplerinden hesap sorması lazım, bırakın Yunanistan’dan hesap sormayı. Sorumluluk makamında olanlardan ciddi şekilde hesap sorulması lazım. Milli gururumuz örselenmiştir. Bir amiral olarak kabul edemiyorum, gerçekten yaralanmış vaziyetteyiz, bu kabul edilebilir bir şey değil. Gemi personeliyle konuştuğumda ‘Biz probleme girmemek için Yunan adalarının batısından geçtik, hiç karasularına bile girmedik’ dedi." ifadelerini kullandı.

"6 milden 1 mil çıktığı anda Mavi Vatan’ın %13’ünü Yunanistan hiç etmiş oluyor"

Yaycı "2017 çok önemli bir tarihtir çünkü Yunanistan o tarihte İyon denizindeki karasularını 12 mile çıkarmıştır ve dönemin Başbakanı ‘Karasularımızı Ege Denizi’nde 12 mile çıkarmak için taktik değiştirdik’ demiştir ve maalesef tepki olmamıştır. Burada bize hep şu dikte ediliyor ’12 mile çıkarırsa Yunanistan’ halbuki 12 değil 6 milin üzerine 1 mil çıkartılması Türkiye’nin milli güç unsurlarını kullanmasını gerektiriyor. 6 milden 1 mil çıktığı anda Mavi Vatan’ın %13’ünü Yunanistan hiç etmiş oluyor." diye konuştu.