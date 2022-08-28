Cihat Yaycı Paşa’dan ‘önlem alın’ çağrısı! Yunanistan Nijerya’yı oyuna getirdi

Yeni Akit/Ankara

Yunanistan, Nijerya makamlarını KKTC’ye karşı kışkırtarak, Nijerya makamlarına “Nijeryalılar’ın KKTC ve üniversitelerine gitmemeleri, KKTC’nin Nijeryalı öğrencilerin sıkça öldürüldüğü, kanun ve nizamın olmadığı topraklar olduğu” uyarısını yaptırmayı başardı!

Konuyu sosyal medya hesabına taşıyan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı yönetimindeki Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS), “KKTC üniversitelerinde okuyan birçok Nijeryalı genç var. Maalesef geçmişte birkaç Nijeryali öldürülmüş, ancak bu cinayetlerin tamamının yine Nijeryalılar tarafından işlendiğinden hiç bahsedilmemiş. KKTC için gelir ve prestij kaynağı ve hatta tanınma aracı olan eğitim sektörünün zarar görmemesi için acilen Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı karşı kampanya başlatmalıdır” görüşünü paylaştı.