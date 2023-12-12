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Gündem Cihat Yaycı Paşa'dan kritik uyarı! '22 ilimiz tehdit altında'
Gündem

Cihat Yaycı Paşa'dan kritik uyarı! '22 ilimiz tehdit altında'

Yeniakit Publisher
2023-12-12 20:19:00 - 2023-12-12 20:22:49

Sözcü TV canlı yayınında konuşan Cihat Yaycı Paşa, sınır ötesi operasyonlara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Saygı Öztürk'e konuşan Cihat Yaycı Paşa, sınır ötesi operasyonun önemini şöyle özetledi:

"Suriye'deki askeri varlığımızı oradan çektiğimiz an orayı dolduracak olan güç PKK/YPG'dir."

Siyonist İsrail'in planına da dikkat çeken Cihat Yaycı Paşa, şöyle devam etti:

Arz-ı Mev'ud içinde Dicle ve Fırat'ın arasında kalan yerlerde 22 ilimiz hedeftedir. Bu 22 ilin özelliği vardır. Bu 22 il, 43 yıldır terör belasıyla baş başa olduğumuz ve sözde Kuzey Kürdistan olarak ifade edilen bölgedir.

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