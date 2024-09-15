Cihat Yaycı Paşa ‘Tarihi manipülasyonu’ anlatıyor! Sivas’ta uyduruk mezar uyduruk anıt rezaleti

Sözde ‘Kapadokyalı 40 şehit askeri anma adına yapılan “Aziz Vlas Anıt Mezarı”nın gerçek yüzünü Sosyal Medya hesabından paylaşan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı yerinde bir inceleme yaparak uyduruk anıt rezaletini ortaya çıkardı.

Uyduruk Aziz Vlas mezarı başında konuşma yapan Yaycı paşa, “Burada ne Aziz Vlas diye birisi yaşamış ne Ermeni ne de Sıvas ile alakası var. Şu gördüğünüz ise Gök Medrese. Türk İslam eseri. Türk İslan hakimiyetinin en güzel eserlerinden birisi. Burası da ‘Göz Evliyası’ denilen evliyanın mezarı.

Hemen Gök Medrese’nin karşısında ve Gök Medrese’nin müştemilatı. Burada o şahsın olmadığı ortaya çıkınca böyle uyduruk bir mezar yapılmış…” diyerek uyduruk mezarın neden ve nasıl yapıldığını paylaştığı videoda ayrıntıları ile anlattı. İşte o video…