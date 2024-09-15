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Gündem Cihat Yaycı Paşa ‘Tarihi manipülasyonu’ anlatıyor! Sivas’ta uyduruk mezar uyduruk anıt rezaleti
Gündem

Cihat Yaycı Paşa ‘Tarihi manipülasyonu’ anlatıyor! Sivas’ta uyduruk mezar uyduruk anıt rezaleti

Yeniakit Publisher
2024-09-15 16:15:00 -

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Sivas’ta ki “Aziz Vlas anıt mezarı” adı verilen trajikomik skandalı deşifre ederek ‘Yiğido’ların Sivas’ında yapılan tarihi manipülasyonu gözler önüne serdi.

Sözde ‘Kapadokyalı 40 şehit askeri anma adına yapılan “Aziz Vlas Anıt Mezarı”nın gerçek yüzünü Sosyal Medya hesabından paylaşan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı yerinde bir inceleme yaparak uyduruk anıt rezaletini ortaya çıkardı.

Uyduruk Aziz Vlas mezarı başında konuşma yapan Yaycı paşa, “Burada ne Aziz Vlas diye birisi yaşamış ne Ermeni ne de Sıvas ile alakası var. Şu gördüğünüz ise Gök Medrese. Türk İslam eseri. Türk İslan hakimiyetinin en güzel eserlerinden birisi. Burası da ‘Göz Evliyası’ denilen evliyanın mezarı.

Hemen Gök Medrese’nin karşısında ve Gök Medrese’nin müştemilatı. Burada o şahsın olmadığı ortaya çıkınca böyle uyduruk bir mezar yapılmış…” diyerek uyduruk mezarın neden ve nasıl yapıldığını paylaştığı videoda ayrıntıları ile anlattı. İşte o video…

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Yorumlar

Sivaslı

Sivasa bulaşmadan edemiyorlar fitnenizi başka yerde uygulayın sivas müslüman diyarıdır

oflu baba

PEYGAMBERIMIZ ( S.A.V.) EFENDIMIZ SAHILDE OTURURKEN BOGULAN BIR INSAN KURTAR YA PEYGAMBER DIYE YARDIM CAGIRISI YAPMIS PEYGAMBERIMIZ (S.A.V.) BENDEN NE YARDIMI BEKLIYORSUN YARADANDAN ALLAHTAN YARDIM ISTE DEMIS. SACMA SAPAN ANITLAR MEZARLARDAN YARDIM BEKLEYEN GERISINI SOYLEMEYEYIM AYIP OLUR.SELAMUN ALEYKUM?
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