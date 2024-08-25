Cihat Yaycı Paşa kendisine yönelik saldırılara Akit TV’den ‘Kapak olsun’ diyerek cevap verdi
Akit Televizyonu’na Skype üzerinden bağlanan Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global stratejiler Derneği TÜRK DEGS Başkanı Müstafi Amiral Cihat Yaycı, neden hedefte olduğunu böyle anlattı.
Ayin kılıfına büründürülmüş ekümenilik ve Pontusculuk faaliyetlerine ortaya çıkarmasıyla sosyal medyada saldırıya uğradığını belirterek, kendisinin Elazığlı olması nedeniyle saldırıların ikiye katlandığını söyleyen cihat yaycı Akit TV’den ‘Kapak olsun’ diyerek cevap verdi.
Cihat Yaycı Yıllardır Türkiyenin milli meseleleriyle ilgilenmeyi görev saydığını belirterek, Patrikane faaliyetlerini ve Sümela manastırında Ekümeniklik patrikliğin Pontus şovuna dönüşen bölücülük faaliyetine dönen sözde ayin özde siyasi faaliyete karşı tavır koyduğu için uzun süreden beni saldırıya maruz kaldığın söyledi.
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