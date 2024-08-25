  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Mehmet Şimşek açıkladı: Bunu yapan ev sahipleri işte şimdi yandı!

CHP’li belediyede sahte diploma skandalı

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi’yi tebrik etti

Türkiye, o hamleyi nihayet yaptı! İşte ABD’ye uykularını kaçırtacak gelişme

Akit’in haberi ses getirdi! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden itiraf

Bundan güzel anlatılamazdı! Sıradaki Kim? Muharrem İnce’nin paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı

Gündeme bomba gibi düşen açıklama: Türkler Afrika'dan bizi kovdu!

İhracat şampiyonu ama hala şampiyonluk yok! Ali Koç başarılı mı yoksa değil mi? Taraftar ne diyecek bu işe...

'İnsanlar can dostu değil ondan ısırdı' CHP'li belediyeden çocuğu ısıran köpekle ilgili skandal karar!

İşte bir gurbetçinin gözüyle Türkiye gerçekleri! Ha bu da birilerine kapak olsun
Gündem Cihat Yaycı Paşa kendisine yönelik saldırılara Akit TV’den ‘Kapak olsun’ diyerek cevap verdi
Gündem

Cihat Yaycı Paşa kendisine yönelik saldırılara Akit TV’den ‘Kapak olsun’ diyerek cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-08-25 18:38:00 - 2024-08-25 18:42:00

Akit Televizyonu’na Skype üzerinden bağlanan Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global stratejiler Derneği TÜRK DEGS Başkanı Müstafi Amiral Cihat Yaycı, neden hedefte olduğunu böyle anlattı.

Ayin kılıfına büründürülmüş ekümenilik ve Pontusculuk faaliyetlerine ortaya çıkarmasıyla sosyal medyada saldırıya uğradığını belirterek, kendisinin Elazığlı olması nedeniyle saldırıların ikiye katlandığını söyleyen cihat yaycı Akit TV’den ‘Kapak olsun’ diyerek cevap verdi.

Cihat Yaycı Yıllardır Türkiyenin milli meseleleriyle ilgilenmeyi görev saydığını belirterek, Patrikane faaliyetlerini ve Sümela manastırında Ekümeniklik patrikliğin Pontus şovuna dönüşen bölücülük faaliyetine dönen sözde ayin özde siyasi faaliyete karşı tavır koyduğu için uzun süreden beni saldırıya maruz kaldığın söyledi.

Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye çok kritik uyarı! Şüphe etmeye başladılar, orayı ABD üssüne çeviriyorlar
Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye çok kritik uyarı! Şüphe etmeye başladılar, orayı ABD üssüne çeviriyorlar

Gündem

Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye çok kritik uyarı! Şüphe etmeye başladılar, orayı ABD üssüne çeviriyorlar


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cihat Yaycı 2 yıl önce uyarmıştı! Maymun çiçeği virüsü ve biyolojik savaş geliyor
Cihat Yaycı 2 yıl önce uyarmıştı! Maymun çiçeği virüsü ve biyolojik savaş geliyor

Gündem

Cihat Yaycı 2 yıl önce uyarmıştı! Maymun çiçeği virüsü ve biyolojik savaş geliyor

Türkiye'ye sabotaj! Cihat Yaycı, "Ey Türk Milleti uyan" diyerek skandal planı ifşa etti
Türkiye'ye sabotaj! Cihat Yaycı, "Ey Türk Milleti uyan" diyerek skandal planı ifşa etti

Gündem

Türkiye'ye sabotaj! Cihat Yaycı, "Ey Türk Milleti uyan" diyerek skandal planı ifşa etti

Cihat Yaycı sert tepki gösterdi: Ayini yaptırmayacağız! Nerede gardrop Atatürkçüleri
Cihat Yaycı sert tepki gösterdi: Ayini yaptırmayacağız! Nerede gardrop Atatürkçüleri

Gündem

Cihat Yaycı sert tepki gösterdi: Ayini yaptırmayacağız! Nerede gardrop Atatürkçüleri

Cihat Yaycı Trabzon'daki Ortodoks ayinine ilişkin açıklamalarda bulundu
Cihat Yaycı Trabzon'daki Ortodoks ayinine ilişkin açıklamalarda bulundu

Gündem

Cihat Yaycı Trabzon'daki Ortodoks ayinine ilişkin açıklamalarda bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23