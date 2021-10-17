Cihat Yaycı Paşa “FETÖ-Yunanistan” işbirliğine dikkat çekti: Yeni bir komplo peşindeler!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

yeniakit.com.tr’ye konuşan TÜRK DEGS Başkanı müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye’ye yönelik “FETÖ-Yunanistan” tehdidine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

“FETÖ-Yunanistan işbirliği son derece sıkı bir şekilde devam ediyor”

FETÖ-Yunanistan işbirliğiyle Türkiye’nin 15 Temmuz’da işgalden kurtulduğunu belirten TÜRK DEGS Başkanı müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, “15 Temmuz sonrasında Fethullahçı Terör Örgütü’nün en önemli destekçilerinden bir tanesi Yunanistan olmuştur. Aynı günün akşamında başlamış olan bu Türkiye karşıtı işbirliği hala son derece sıkı bir şekilde devam etmektedir. Terörist elebaşı Fethullah Gülen’in de bir demecinde ‘Tarih Yunanistan’ın adını altın ve gümüş harflerle yazacaktır’ demesi bu sebeptendir.” dedi.

“Benim konuşmalarımdan FETÖ ve Yunanistan rahatsız oluyor”

15 Temmuz sonrasında yurt dışına firar eden FETÖ’nün militanları tarafından sürekli tehdit edilmesine ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuşan Cihat Yaycı Paşa, şunları söyledi:

“FETÖMETRE sistemini geliştiren ve onların canını en çok yakan bendim ve beni sürekli bu nedenle hedef alıyorlar. Sadece bu konuda değil elbette… Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı provokatif adımlarına ilişkin de medyada sürekli konuşuyorum. Benim bu konuşmalarımdan sadece Yunanistan değil işbirliği içinde olan FETÖ de çok ciddi rahatsız oluyor. Bizler de doğru bildiklerimizi ülkemizin geleceği ve bekasına yönelik tehditleri daha gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğiz. Yunanistan ya da bir başka ülke, onların istihbarat örgütleri ya da tümünün taşeronu konumundaki FETÖ’nün hedefindeyiz diye de geri adım atmayız. Aksine daha büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

FETÖ’cü teröristler “Yunanlara laf yok, onlar candır” diyerek Yunanistan’ı savundular

“Türkiye’nin deniz alanlarına sahip çıkma mücadelesi gibi Yunanistan hakkındaki en ufak olumsuz haber dahi Yunanistan ve GKRY’den her zaman hukuksuz ama çirkef sesler çıkması ile sonuçlanmaktadır.” diyen Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hafta TÜRK DEGS’in yaptığı bir paylaşımda Yunan Milli Marşı’nın içeriğindeki Türk düşmanlığını gözler önüne sermesi üzerine yine ses Türkiye karşıtı Yunan savunucusu Fetöcülerden geldi. Adem Yavuz Arslan isimli firari Fetöcü; ‘Yunanlara laf yok, onlar candır.’ diyerek başladığı twitinde hem bizi tehdit etmiş hem de aleni şekilde Yunanistan’ı savunmuştur.”

“FETÖ diasporası oluşturmaya gayret ediyorlar”

Cihat Yaycı Paşa, FETÖ-Yunanistan işbirliğini deşifre eden birçok gelişmenin varlığına dikkat çekerek “Aynı şekilde geçtiğimiz haftalarda Yunanistan’da yaşayan bir diğer firari FETÖ’cü olan Halis Tunç da Yunanlar hakkında TÜRK DEGS’in yaptığı paylaşımlara tepki göstermişti. alis Tunç kimdir? 15 Temmuz kalkışmasını yaptıktan sonra helikopterlerle kaçan Fetöcülerin Yunanistan’a kaçışını organize eden Fetöcü Atina Deniz Ataşesidir. Tunç, firarından sonra başta Yunan basınında olmak üzere çok sayıda yabancı basına demeçler vererek Türkiye’yi kötüledi ve Batı/NATO müdahalesi istedi. Türkçe ve İngilizce aktif olarak sosyal medya çalışmaları ile sistematik şekilde Türkiye ve Türk Devleti hakkında karalama çalışmaları yapan firari Fetö'cüler Türkiye dışına firar etmiş Fetöcülerden bir FETÖ diasporası oluşturmaya gayret etmektedir. Zira yurtdışı odaklarına hizmet eden bu oluşum açısından bir diaspora şemsiyesi altında bu odaklara hizmet sağlayarak algı ve gündem oluşturmak daha kolay olacaktır.” şeklinde konuştu.

“FETÖ tehdidi geçmiş değildir”

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesine ilişkin de konuşan TÜRK DEGS Başkanı müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“FETÖ tehdidi geçmiş değildir. Bu FETÖ tehdidini Türkiye çok daha ciddiye alıp mücadelesini devam ettirmek durumundadır. Yalnızca sessizce tekrar yapılanmasını güçlendirmektedir. Ve söz konusu firari FETÖ’cüler eskiden olduğu kadar bugün de bu yapılanmanın önemli bir parçasıdır. Çok uyanık olmalı ve algı yönetimi yapmalarına, dünyayı Türkiye’ye karşı örgütlemesinin, karalamasının önü mutlaka alınmalıdır. Yunan ve FETÖ işbirliği son derece aşikardır. Keza PKK ve FETÖ işbirliği de öyle.”

“Yunanistan Adalar Denizi’nde yeni komplo peşinde”

Terör örgütü FETÖ’nün Yunanistan’la yakın işbirliğinin arka planına ilişkin konuşan Cihat Yaycı, “Yunanistan Adalar Denizi’nde yeni bir komplo kurma çabasındadır. Adalar Denizi ve Akdeniz’de Türkiye ve Türk karşıtı ittifakı güçlendirmeye devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye’nin denizlerdeki hak ve egemenliğine her fırsatta saldıran Yunan-Rum İttifakı, ABD ve Fransa gibi devletlerle de Türkiye’nin aleyhindeki hukuksuz adımlarını genişletmeye devam ediyorlar. Son gelişmelerle birlikte, ABD ve Fransa ile savunma anlaşmaları imzalayan Yunanistan, topraklarını yeni ABD ve Fransız üslerine açmanın yollarını arıyor. Tüm gelişmeler Yunanistan’ın egemenliği hususunda yeni soru işaretleri yaratırken, Adalar Denizindeki Yunan silahlanmasına, Fransa ve ABD’den gelecek olası destekler de ülkemizin göz önünde bulundurması gereken bir olgu olarak durmaktadır. Adalar Denizi ve Akdeniz’deki saldırıların ardından gelen bu yeni hamleler, Türkiye’yi sadece karasularına sıkıştırmak için atılan adımlar değildir. Bu hamlelerle birlikte Yunan-Rum İttifakı, Türkiye’yi anakarasına hapsetmenin küresel işbirlikleriyle formüllerini bulmaya çalışmaktadır. Adalar Denizi ve Akdeniz’deki hukuksuz ve haksız politikalarından taviz vermediği gibi yenilerini geliştiren Yunan-Rum İttifakı, Türkiye aleyhindeki her faaliyete ve odağa da destekler sunmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Yunan-Rum İttifakı komplolarına karşı pro-aktif politika gerekli”

Yunanistan’a yönelik daha önce yaptığı uyarıları hatırlatan TÜRK DEGS Başkanı müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Paşa, sözlerini şöyle tamamladı:

“TÜRK DEGS olarak ülkemizin aleyhinde gelişen küresel oyuna ve uluslararası komploya karşı tüm yetkili kişi ve kurumlarımızı teyakkuzda bulunmaya davet ediyoruz. Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz ekseninde gelişen Yunan-Rum İttifakı komplolarına karşı pro-aktif politika gerekliliğine aktif kamuoyu diplomasisi önerisini bir kere daha yeniliyoruz.”





