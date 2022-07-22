Cihat Yaycı önce 'Tamam ikna olduk kamuda ve TSK'da FETÖ'cü yoktur' dedi ve sonraki paylaşımı şok etti

Yeni Akit Ankara

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Yaycı Paşa, “Yapılan baskı, tehdit, açıklama, hakaret ve küfürlerden sonra; Kamuda, ve özellikle TSK’da FETÖ’cü olmadığına ve bunu dillendirenlerin kamu düzenini bozduğuna ikna olduk, artık susacağız” dedi.

Vosvos fotosu paylaştı

Yine TÜRK DEGS hesabından bir “Vosvos” fotoğrafı paylaşan Cihat Yaycı, “Bundan sonra böyle fotoğraflar paylaşacağız..Bu tür konulara eğileceğiz ki rahat edelim..Fotoğraf nasıl? Güzel mi? Size ne ifade ediyor? Işık doğru hesaplanmış mı? Kompozisyon nasıl?” diye yazdı.