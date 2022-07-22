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Gündem Cihat Yaycı önce 'Tamam ikna olduk kamuda ve TSK'da FETÖ'cü yoktur' dedi ve sonraki paylaşımı şok etti
Gündem

Cihat Yaycı önce 'Tamam ikna olduk kamuda ve TSK'da FETÖ'cü yoktur' dedi ve sonraki paylaşımı şok etti

Terör ve ihanet örgütü FETÖ’ye ilişkin çarpıcı ifşalarıyla kamuoyunu aydınlatan öncü isimlerden biri olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, terör örgütünün ve yandaşlarının baskısıyla sosyal medya hesaplarının kısıtlanmasına ironik bir tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 15:21:00 -
Cihat Yaycı önce 'Tamam ikna olduk kamuda ve TSK'da FETÖ'cü yoktur' dedi ve sonraki paylaşımı şok etti

 Yeni Akit  Ankara 

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Yaycı Paşa, “Yapılan baskı, tehdit, açıklama, hakaret ve küfürlerden sonra; Kamuda, ve özellikle TSK’da FETÖ’cü olmadığına ve bunu dillendirenlerin kamu düzenini bozduğuna ikna olduk, artık susacağız” dedi.

Vosvos fotosu paylaştı

Yine TÜRK DEGS hesabından bir “Vosvos” fotoğrafı paylaşan Cihat Yaycı, “Bundan sonra böyle fotoğraflar paylaşacağız..Bu tür konulara eğileceğiz ki rahat edelim..Fotoğraf nasıl? Güzel mi? Size ne ifade ediyor? Işık doğru hesaplanmış mı? Kompozisyon nasıl?” diye yazdı.

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