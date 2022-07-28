Cihat Yaycı bomba detayı ilk kez paylaştı... Yunanistan'dan sinsi Türkiye planı

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Habertürk'te yayınlanan "Burası Haftasonu" programına konuk oldu.

Oylum Talu'nun sorularını yanıtlayan Cihat Yaycı, Türkiye-Yunanistan gerilimi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin savunma harcamalarını azalttığını buna karşın Yunanistan'ın çevresinde herhangi bir tehdit olmamasına rağmen hızla silahlandığını aktaran Yaycı, Türkiye'nin karışık ve istikrarsız bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çekerek "Bizim silahlanmamız şart. Biz bu istikrarsızlık bölgesinde bir istikrar adasıyız. Bizim savunmamızı güçlendirmemiz gerekiyor çünkü etrafımız ateş çemberi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Yunanistan'ın düşmanı olmadığını ve Atina yönetiminin gereksiz yere silahlanmaya para harcadığını dile getiren Cihat Yaycı, Yunan halkının Türkiye'ye karşı çok ciddi bir husumet beslediğini ifade etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden'ın ayağına giderek Türkiye'yi şikayet ettiğini hatırlatan Cihat Yaycı şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz Miçotakis Biden'ın yanına gitti. Buradaki nokta çok dikkat çekici. Benim Mavi Vatan haritamı verdi ve Türkiye'yi şikayet etti. Ki bu benim için gurur verici. Ancak başka bir konu var, buna kimse dikkat etmiyor. Miçotakis, 1974'ü kastederek (Kıbrıs Barış Harekatı) Biden'a dedi ki 48 yıldır Kıbrıs Helenizmi acı çekiyor. Kıbrıs Helenizmi nedir diye kimse bir şey söylemedi. Bu adamların niyeti artık çok açık. Hedefleri direk olarak Kıbrıs adasının Yunanlaştırılması ve Yunanistan'a bağlanmasıdır. Kıbrıs Helenizmi diyerek genişlemeci revizyonist politikalarını başbakan ağzıyla itiraf etmiş oldular."

Cihat Yaycı değerlendirmesinin devamında Yunanistan'ın Türkiye ile ilgili sinsi planını anlattı.