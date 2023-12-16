Cihat Yaycı: Akdeniz'e Amerikan şehri kurdular

Doğu Akdeniz'de bulunan ABD uçak gemileri hakkında açıklamalarda bulunan Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Uçak gemileri sadece bir gemi olarak düşünülmemeli, uçak gemileri görev gruplarından oluşur. Etrafında çok sayıda savaş gemisi ve hava gücü bulunur. Uçak gemisi bir şehirdir aslında 5 bin porsoneli bulunur. İçerisinde personel, uçaklar, SİHA'lar bulunur. Uçak gemisi yürüyen bir deniz üssüdür. Bu uçak gemisi görev gruplarının tahrip ve görev gücü bakımından, Türkiye, Mısır, Libya Suriye hepsinin silah gücüne eşittir. Bu bir gerçek. ABD'nin getirdiği güç buradaki bütün ülkelerden daha fazla, küçücük Gazze için mi getirdi bunları. Bu şu demektir burada yeniden bir dizayn yapacağım demektir. Mesaj açık benim planım var bunu uygulayacağım demektir bu. Etki alanı da bütün Orta Doğu'yu kapsar." dedi.