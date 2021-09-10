Cihat Tamer skandal sözlerini böyle savundu: Herkes kendi fikrini söylemekte özgürdür

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Cumhuriyet'e konuşan tiyatrocu Cihat Tamer, Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde kullandığı, "Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor." ifadelerine gelen tepkilere cevap verdi.

'Ben de Müslüman bir aileden gelen insanım'

Sözlerini "özgürlük" kılıfı ile savunan Tamer, "Laik ve demokratik bir ülkede yaşadığımızı düşünürsek herkes kendi fikrini söylemekte özgürdür." dedi. Müslümanların inancına hakaret eden Tamer, şu sözlere sığındı: "Ben de Müslüman bir aileden gelen bir insanım. Din bağımlısı derken dini her şeye alet eden, suiistimal edenler için konuştum."

Nankörlükte ısrar etti!

AK Partili belediyelerin desteği ile cebini dolduran Cihat Tamer, iktidarı hedef alarak nankörlükte ısrar etti:

"Din bireysel bir inançdır yani, Allah ile kul arasındadır. Bunu hiçbir hacı, hoca değiştiremez. Bunu siyasete, ticarete, yargıya sokarsanız işte böyle bir ülke çıkar ortaya. Bu ülkeye laiklik ekmek kadar, su kadar elzemdir. Maalesef sağ hükümetler, kendi yerlerini sağlamlaştırabilmek için halkımızı, dinimizi istismar ettiler, ben bunu söylemek istedim."

'Biz mesleğimizi sıkıntılar içinde yaptık'

"Benim dinle ile problemim yok hatta ben de dindar bir insanım. Keşke biraz sözlerimi düşünseler, anlayabilselerdi. Bu kadar hakareti hak ettiğimi sanmıyorum. Tiyatro kısmına da gelirsek, biz gerçekten mesleğimizi çok sıkıntılar içerisinde yaptık. Oyunlarımız yasaklandı, saldırıya uğradık."

Cebini AK Partili belediyelerden dolduruyor!

Cihat Tamer'in "din bağımlısı" diyerek kendince hedef aldığı ve "Dini siyasete, ticarete, yargıya sokarsanız işte böyle bir ülke çıkar ortaya." ifadeleri ile hedef almayı sürdürdüğü AK Parti'nin belediyelerinden cebini doldurduğu ortaya çıkmıştı. AK Partili Başakşehir ve Aksaray belediyelerinin desteği ile "İkinci Bahar" oyununu sahneleyen Tamer, yine AK Partili Zeytiburnu Belediyesi ile Kayseri'deki AK Partili belediyelerin sahnelerinden de faydalanıyor.