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Cihannüma temsilcileri kan bağışı yaptı

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Kayseri Temsilciliği, kan bağışı kampanyası organize ederek ihtiyaç sahibi insanlar için kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:07:58 -
Cihannüma temsilcileri kan bağışı yaptı

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Kayseri Temsilciliği, kan bağışı kampanyası organize ederek ihtiyaç sahibi insanlar için kan bağışında bulundu.


Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Kayseri Temsilciliği; devletin ve milletin yanında olmaya devam ediyor. Kızılay Genel Başkanı’nın kan bağışı çağrısı üzerine, kısa süre içerisinde tüm Türkiye’deki teşkikatları ile birlikte Kayseri özelinde, kan bağışı kampanyası organize edilerek ihtiyaç sahibi insanlar için kan bağışında bulunuldu. Kızılay Hunat Kan Bağış Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen organizasyonda konuşan Cihannüma Derneği Kayseri İl Başkanı Av. Fevzi Konaç; "Ülkemizin ve tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu bu pandemi sürecinde, kan ve plazma bağışında bulunmak çok önemli. Biz de Cihannüma Derneği olarak Kızılay Genel Başkanımız’ın çağrısına kulak vererek Cihannüma Derneği Genel Başkanımız Mustafa Şen’in talimatıyla, tüm Türkiye’deki teşkilat mensuplarımızla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kan bağışında bulunduk. İmkanı olan tüm vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

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