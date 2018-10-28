Cihangiri: Petrol gelirimiz azalmayacak

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sonrasında ülkesinin günlük petrol ihracatı 1 milyon varile düşse bile artan fiyatlar sebebiyle petrol gelirlerinde geçen yıllara göre herhangi bir azalma yaşanmayacağını söyledi.



Cihangiri, İran Milli Sağlık Sigortası Günü münasebetiyle başkent Tahran'da yaptığı bir konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve ülkesinin petrol ihracatına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Geçen aylarda günlük 2 milyon 500 bin varil petrol ihraç eden İran'ın yaşanan son gelişmelerin ardından petrol ihracatında birkaç bin varillik bir düşüş yaşamış olabileceğini belirten Cihangiri, ülkesinin petrol ihracatının 1 milyon varilden aşağı düşmemesi gerektiğini ifade etti.



Oluşturulan atmosferde petrol fiyatlarının çok yükseldiğine dikkati çeken Cihangiri, "Bu şartlarda 1 milyon varil petrol ihraç etsek dahi önceki yıllarla aynı geliri elde ederiz." dedi.



'PETROL FİYATI 100 DOLARI GEÇERDİ'



ABD'nin, fiyatların yükselmemesi için İran petrolünden kaynaklı boşluğun Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin arzıyla telafi edileceği yönündeki iddiasının propagandadan ibaret olduğunu savunan Cihangiri, 30 dolar olan bir varil petrolün 80 doların üstüne çıktığına işaret ederek, "ABD, İran petrolünü durdurmayı başarabilseydi petrolün varil fiyatı bugün 100 doları geçerdi." diye konuştu.



Cihangiri ayrıca ABD'nin önümüzdeki hafta uygulamaya koyacağı yaptırımların ikinci paketinin kendilerini çok etkilemeyeceğini ileri sürerek, İran'ın petrol ihracatının sıfıra indirilemeyeceğini ve hali hazırda 100 milyar dolar döviz rezervlerinin olduğunu söyledi.



ABD'NİN İKİNCİ YAPTIRIM PAKETİ 5 KASIM'DA DEVREYE GİRECEK



ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.



İran'da Güney Pars doğalgaz sahasında İran hükümetiyle 4 milyar 200 milyon avroluk yatırım anlaşmasına imza atan Total, Avrupalı otomobil üreticileri Peugeot, Renault ve Citroen, Almanya'nın Siemens, Rusya'nın demir çelik üreticileri MMK ile Severstal, dünyanın en büyük üçüncü konteyner işletmecisi CMA CGM şirketi, ABD'li uçak üreticisi Boeing ile Airbus gibi şirketler yaptırımlar nedeniyle bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmış ve anlaşmaları iptal etmişlerdi.



ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.