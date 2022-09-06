Cihangir İslam'dan skandal Semra Güzel savunması!

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2017 yılında öldürülen terörist Volkan Boran ile dağda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılıp silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel başında peruğu ile yurt dışına firar etmeye çalışırken yakalandı.

Semra Güzel'in gözaltına alınmasını hazmedemeyen eski Saadetli, CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Twitter hesabından Semra Güzel'in savunuculuğuna soyundu.

Teröristle yakın ilişki serbest, tutuklamak suç(!)

"Semra Güzel tutuklu yargılanan bir milletvekilidir. Bunu geçelim." diyen İslam, PKK'lı teröristle dağda yakın ilişki kurmayı savunup, onu tutuklamanın Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

En ağır cezayı almış herhangi bir hükümlüye de böyle bir muamele yapamazsınız, anayasamıza aykırıdır. Bu kişilik yapısındaki memurlar bu görevde çalışamaz. Sadece nefreti körüklüyorsunuz.