Cihan yıkılıyor! Dünyaca ünlü gazeteler, Erdoğan'ın zaferini böyle gördü
28 Mayıs'ta yapılan 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların tamamı açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri resmi sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Türkiye, dünya gazetelerinin manşetlerini süsledi.
Dünya nefesini tuttu, Türkiye seçimlerinin sonucunu bekledi. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gayri resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi. Dünyanın gözünün, kulağının Türkiye'de olduğu seçim sonrası dünyanın önde gelen haber kuruluşlarında Türkiye manşetleri süsledi.
Uluslararası Haber ajanları son gelişmeleri anbean aboneleri ile "Son Dakika" kodu ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon da Türkiye'yi yakından izledi.
AL JAZEERA
Al Jazeera gelen sonuçlara göre Erdoğan'ın seçimi kazandığını yazdı. Haberde verilerin AA'dan alındığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
YUNANİSTAN LN.GR
Yunan In.gr: "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları Erdoğan'ın açık zaferini gösteriyor" dedi.
Yunanistan'dan Ta Nea: Büyük kazanan Erdoğan
Ta Nea "Büyük kazanan Recep Tayyip Erdoğan" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı ve Seçim zaferi sonrası Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğini yazdı.
AGANCE FRANCE PRESS (AFP)
AFP Fransa Devlet medyası: Erdoğan, Türk oylarının yarısının sayılmasıyla önde gidiyor başlığını attı.
BBC
BBC'nin canlı bloğunda "Erken sonuçlar Türkiye seçimlerinde Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor" denildi.
ASSOCİATED PRESS
Associated Press (AP) haber ajansı, "Erdoğan Türkiye cumhurbaşkanlığı ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre liderliğe sahip"dedi.
ABD MERKEZLİ NBC
ABD merkezli NBC gelen ilk sonuçlar sonrası "Erdoğan iktidarda kalmaya kararlı görünüyor" yorumunda bulundu.
FINANCIAL TIMES
Financial Times: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan önde gidiyor" dedi.
FRANCE 24
France 24, "ilk sonuçlar Erdoğan'ı önde gösteriyor" dedi.
FORBES
Forbes ise "Türkiye'de Oylar Sayılırken Erdoğan Önde" başlığını attı.
CNN INTERNATIONAL
CNN International, "Erdoğan, son resmi oy sayılarına göre Kılıçdaroğlu'nun önünde"
AL ARABİYA
Al Arabiya 'Erdoğan, oyların yarısının sayılmasıyla önde gidiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
ABC NEWS
ABC News, "Türkiye'nin devlet haber ajansından alınan resmi olmayan sonuçlar, Erdoğan'ın ikinci turda önde olduğunu gösteriyor" dedi.
DAILY MAIL
İngiliz Daily Mail Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü yazdı.