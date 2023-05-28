Cihan yıkılıyor! Dünyaca ünlü gazeteler, Erdoğan'ın zaferini böyle gördü

Dünya nefesini tuttu, Türkiye seçimlerinin sonucunu bekledi. 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gayri resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi. Dünyanın gözünün, kulağının Türkiye'de olduğu seçim sonrası dünyanın önde gelen haber kuruluşlarında Türkiye manşetleri süsledi.

Uluslararası Haber ajanları son gelişmeleri anbean aboneleri ile "Son Dakika" kodu ile paylaşırken pek çok gazete ve televizyon da Türkiye'yi yakından izledi.

AL JAZEERA

Al Jazeera gelen sonuçlara göre Erdoğan'ın seçimi kazandığını yazdı. Haberde verilerin AA'dan alındığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YUNANİSTAN LN.GR

Yunan In.gr: "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk sonuçları Erdoğan'ın açık zaferini gösteriyor" dedi.

Yunanistan'dan Ta Nea: Büyük kazanan Erdoğan

Ta Nea "Büyük kazanan Recep Tayyip Erdoğan" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı ve Seçim zaferi sonrası Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğini yazdı.

AGANCE FRANCE PRESS (AFP)

AFP Fransa Devlet medyası: Erdoğan, Türk oylarının yarısının sayılmasıyla önde gidiyor başlığını attı.

BBC

BBC'nin canlı bloğunda "Erken sonuçlar Türkiye seçimlerinde Erdoğan'ın önde olduğunu gösteriyor" denildi.

ASSOCİATED PRESS

Associated Press (AP) haber ajansı, "Erdoğan Türkiye cumhurbaşkanlığı ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre liderliğe sahip"dedi.

ABD MERKEZLİ NBC

ABD merkezli NBC gelen ilk sonuçlar sonrası "Erdoğan iktidarda kalmaya kararlı görünüyor" yorumunda bulundu.

FINANCIAL TIMES

Financial Times: "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan önde gidiyor" dedi.

FRANCE 24

France 24, "ilk sonuçlar Erdoğan'ı önde gösteriyor" dedi.

FORBES

Forbes ise "Türkiye'de Oylar Sayılırken Erdoğan Önde" başlığını attı.

CNN INTERNATIONAL

CNN International, "Erdoğan, son resmi oy sayılarına göre Kılıçdaroğlu'nun önünde"

AL ARABİYA

Al Arabiya 'Erdoğan, oyların yarısının sayılmasıyla önde gidiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

ABC NEWS

ABC News, "Türkiye'nin devlet haber ajansından alınan resmi olmayan sonuçlar, Erdoğan'ın ikinci turda önde olduğunu gösteriyor" dedi.

DAILY MAIL

İngiliz Daily Mail Erdoğan'ın yarışı önde götürdüğünü yazdı.