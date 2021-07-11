Cihan devleti olmak böyle bir şey! Eğitim kalitesi bugün bile yakalanamıyor

Osmanlı'nın son dönemlerinde verilmiş ilkokul ve ortaokul diplomaları hakkında bilgi veren duyarlı vatandaş, o dönemde amcasının Konya'nın Bozkır ilçesi Kovanlı Köyü'nde aldığı diplomayı gösterme amacının bugün ile mükayese olduğunu söyledi. İlk okul diplomasında bugün üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde verilen güzel yazı dersleri olduğunu belirtti. Amcasının ortaokul diplomasını da tanıtan ve eğitim camiasında hizmetlerde bulunmuş Mehmet amca tarihte hiç bir zaman "Osmanlı İmparatorluğu" lafzının geçmediğini ancak Avusturyalı Hammel'in Osmanlı İmparatorluğu'nu kullandığını, Osmanlı'nın ise "Yücü Osmanlı Devleti" lafzını kullandığını söyledi.

Mehmet amca şöyle konuştu:

Rahmetli, Halil İnalcık bile bunu Devlet-i Aliyye-yi Osmâniyye diye kullandı. Osmanlı Devleti sömürgeci değildir diğerleri gibi, diplomada başka neler var. Ortaokulda bile iki yabancı dil var. Farsça ve Arapça idi. Zirai konularla ilgili ortaokulda ders veriliyor. mühendislik, geometri, coğrafya, tarih gibi dersler var. İlkokulda kendi tarihini ortaokulda ise dünya tarihini öğretiyor. Ortaokulda Arapça ve Farsça gibi iki yabancı dil, hıfzısıha ve ziraat dersini veriyor. Şimdi bizde yüksek eğitimlerde bile yabancı dil yok. Doçentlik ve Profesörlükte bile şimdi iki dil yok tek dil var. Diplomada öğretmenlerin isimleri ve alınan notlar da bulunuyor. Şimdi iki devrin eğitim sistemi ve diplomalarını mukayese edelim. Ali Naili Erdem isimli bir Milli Eğitim Bakanı vardı. Ben kendisine iki devrin eğitim politikasını mukayese eder misiniz? dedi. Bana bırakın mukayeseyi, biz bunu yakalayamayız diye söyledi.