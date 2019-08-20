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Çiğli’de "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri başlıyor

İzmir’in Çiğli ilçesinde, belediye tarafından; büyük taarruz, İzmir’in kurtuluşu ve Dünya Barış Günü kapsamında 26 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri düzenleneceği bildirildi.

20 Ağustos 2019 Salı 14:01
Çiğli’de "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri başlıyor

İzmir’in Çiğli ilçesinde, belediye tarafından; büyük taarruz, İzmir’in kurtuluşu ve Dünya Barış Günü kapsamında 26 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri düzenleneceği bildirildi. Etkinlikler kapsamında, kültür-sanat alanından sanatçı, yazar ve araştırmacılar Çiğli’de buluşacak.


Çiğli Belediyesi’nin "Zafer, Barış ve Kurtuluş" etkinlikleri 26 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında bir dizi konser, söyleşi ve dinletiyle gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 26 Ağustos’ta Çiğli Belediyesi Konferans Salonunda gazeteci, araştırmacı ve yazar Yaşar Aksoy’un "Kurtuluş Savaşının 100. Yılı Anısına 26 Ağustos’tan 9 Eylül’e" söyleşisi ile başlayacak. Ardından halk müziğinin sevilen sanatçısı Yunus Kırılmış, büyük taarruz ve seferberlik türküleri seslendirecek. 27 Ağustos’ta ise Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda Serap Yağız Çiğli halkına türküler seslendirecek. Aynı gece Yunan ve Ege Dansları Grubu Kakapedia, dansları ile keyifli dakikalar yaşatacak.


Kardeş Türküler grubu da, 29 Ağustos’ta Egekent girişinde bulunan alanda Çiğlililere türküleri seslendirecek. 29-30 Ağustos tarihlerinde ayrıca, Çiğli Belediye Spor Kulübü tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı’nda satranç turnuvası düzenlenecek. 30 Ağustos’ta belediye konferans salonunda ise çocukların gözüyle Kuvayi Milliye Destanı sahnelenecek.


Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü de, 1 Eylül’de “Anlatılan Senin Hikayen” söyleşisi ile Cumhuriyet ve Demokrasi Parkında Çiğli halkıyla buluşacak. Levent Üzümcü, 2 Eylül’de de yine Cengiz Toroman ile birlikte kitap imza gününe katılacak. Etkinlikler, 10 Eylül’de araştırmacı ve yazar Sinan Meydan’ın "Kurtuluştan Kuruluşa söyleşisi" ve "Ateş ve İhanet" adlı tiyatro gösteriminin ardından sona erecek.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:01
  1. sanat
  2. imza günü
  3. kitap

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