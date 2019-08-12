Çiğli’de yaz-kış yüzme keyfi Hayata geçirdiği sportif etkinliklerle İzmir’de sporun nabzını tutan Çiğli Belediyesi, spor okulları bünyesinde başlattığı yüzme kurslarıyla vatandaşlara yaz-kış yüzme imkanı sunuyor.

Hayata geçirdiği sportif etkinliklerle İzmir’de sporun nabzını tutan Çiğli Belediyesi, spor okulları bünyesinde başlattığı yüzme kurslarıyla vatandaşlara yaz-kış yüzme imkanı sunuyor.



Halen 130 çocuğun yüzme dersi aldığı kurslar, pazartesi ve çarşamba günleri özel bir kolejin yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriliyor. Kursiyerlerin hijyenik koşullarda eğitim alması adına havuz suyu her ders öncesi uzman kişiler tarafından özenle kontrol ediliyor. Deneyimli hocalar eşliğinde verilen derslerde bütün kursiyerlerle bire bir ilgileniliyor. Kısa süre içerisinde önemli öğrenci sayısına ulaşan yüzme kursları, sağlanan aile ortamı ve modern fiziki imkanlarıyla Çiğlili vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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