Çiğli mahallelerinde sinema şöleni

Hayata geçirdiği sosyo-kültürel aktivitelerle beğeni toplayan Çiğli Belediyesi, gerçekleştireceği ücretsiz “yaz sineması” etkinliğiyle sıcak yaz günlerinde tatlı bir esinti estirecek.

Yakın zaman önce vizyona giren ve önemli izleyici kitlesine ulaşan “Şampiyon”, “Müslüm” ve “Hedefim Sensin” adlı filmler cuma gününden itibaren 3 Ağustos tarihine kadar Güzeltepe, Maltepe, Egekent ve Ataşehir Mahallelerinde izlenebilecek. Filmler saat 21.00’dan itibaren mahallelerde kurulacak sinevizyonda gösterilecek. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sinemaya gitme fırsatı bulamayanlar için “Mahallemde sinema” etkinliği yaparak, vatandaşı sokaklara çıkaracaklarını söyledi. Çiğlili sinemaseverlerin, aileleri ve sevdikleriyle beraber keyifli vakit geçirme imkanı bulacağı bu etkinliğe halkı davet eden Başkan Gümrükçü, “Sıcak yaz akşamları için keyifli bir sinema etkinliği düzenledik. Son dönem filmlerini gösterime sunacağız. Ailelerimizin çocuklarıyla birlikte gelerek keyifli vakit geçirmelerini istiyoruz” dedi.