Çiğköfteci 'Çocuk Adam' gitar çalan gençleri darp etti Siparişini bekleyen müşterisine "Çocuk Adam" diye hitap ederek sosyal medyada fenomen haline gelen çiğköfte ustası, sokakta gitar çalan gençleri darp etti.

Sosyal medyada asabi davranışları ile meşhur olan İstanbul Eminönü'deki çiğ köfteci, son yaptığı şeyle sınırını iyice aştı. Asabi davranışlarında dozu iyice kaçıran çiğ köfteci, sokakta gitar çalan iki gence saldırarak darp etti. Sosyal medyada yayaınlanan olay anına ait video tepki çekti.

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