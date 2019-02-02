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Çiğköfteci 'Çocuk Adam' gitar çalan gençleri darp etti

Siparişini bekleyen müşterisine "Çocuk Adam" diye hitap ederek sosyal medyada fenomen haline gelen çiğköfte ustası, sokakta gitar çalan gençleri darp etti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:10

Sosyal medyada asabi davranışları ile meşhur olan İstanbul Eminönü'deki çiğ köfteci, son yaptığı şeyle sınırını iyice aştı. Asabi davranışlarında dozu iyice kaçıran çiğ köfteci, sokakta gitar çalan iki gence saldırarak darp etti. Sosyal medyada yayaınlanan olay anına ait video tepki çekti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:10
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  7. Gitar çalan gençleri darp etti

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  • SafaSafa40 dk önce
    Sanki haketmişler. Keşke önce uyarsaydı. Çocuklar iyi niyetli olabilir. Büyükşehirler yeterince ses kirliliği var zaten. Birde harçlık çıkarma adına önüne gelen müzik aletiyle müzik çalmaya kalkışırsa birilerini elbet sinirlendirir.
  • hülyahülya1 sa önce
    yabani tek kelime ile.bunları şehirden atmak lazım.medeniyet düşmanı.

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