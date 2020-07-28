Ciğerli iç pilav tarifi MasterChef ciğerli iç pilavı yapılışı, malzemeleri

Ciğer; protein, demir, bakır ve A vitamini bakımından zengin bir hayvansal gıdadır. Türk mutfağında çok sevilen ciğerin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle birçok insanın problemi olan kansızlığa ciğerin iyi geldiği meşhurdur. İşte ciğerle yapılabilecek en güzel tariflerden olan ciğerli iç pilav tarifi...

Ciğerli iç pilav için malzemeler

300 gram ciğer

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

2 kaşık dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 su bardağı pirinç

2 su bardağı kaynar su

Tuz

Ciğerli iç pilav nasıl yapılır?

Ciğerleri küçük küçük doğrayın ve yıkayıp süzün. Daha sonra tereyağı ve sıvı yağı tencereye koyun. İnce doğranmış soğanı tencerede kavurun. Ardından dolmalık fıstığı da ekleyip kavurmaya devam edin. Sonra ciğerleri ve kuş üzümünü de ekleyip ciğerler rengini değiştirene kadar kavurun.

Pirinci iyice yıkadıktan sonra tencereye ekleyin ve çok karıştırmadan 2 su bardağı kaynar suyu, tuzu ekleyip altını kısıp suyunu çekene kadar pişirin.