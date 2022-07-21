Ciğer sarma tarifi nasıl yapılır? Ciğer sarma hangi yöreye aittir?

Ciğer Sarma Hangi Yöreye Aittir?

Ciğer sarma; pirinç, kuzu ciğeri ve baharatların birlikte pişirildikten sonra kuzu gömleğine sarılıp, fırında pişirilmesiyle hazırlanan bir yemektir. Rumeli ve Trakya mutfağında özellikle de Edirne yöresinde oldukça fazla tüketilen sakatat yemekleri arasında yer alan bir lezzettir.

CİĞER SARMA NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1 çift kuzu karaciğeri

Körpe kuzu gömleği (Kurban bayramı mevsimidir)

1 adet kuru soğan

1, 5 su bardağı pirinç

2 adet taze soğan

1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

1/2 (yarım) çay bardağı kuş üzümü

1/2 (yarım) çay bardağı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı kuru nane

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeterince tuz

Yeterince karabiber

Yeterince kaynar su

Ciğer Sarma Yapılışı

Kuzu gömleğini bir tepsi içerisine alarak sıcak su ile çözülmesini sağlayalım. Derin bir tencere içerisine ayçiçeği yağı koyalım ve fıstıklarla ince kıyılmış soğanları kavuralım. Ciğeri küçük küçük kuş başı doğrayalım. Ciğerleri de tencereye ekleyerek sık sık ters düz yapalım pişirmesini sağlayalım. Pirinçleri yıkayarak suyunu süzelim. Pirinçleri de buraya ekleyelim. Taze soğanın yeşil yapraklarını, baharatları, tuzunu ekleyelim. Bu arada nane ve dereotu ile birlikte kuş üzümü de ekleyelim. İç pilav yapar gibi yapmamız gerekiyor. Kaynar su ekleyelim ve iç pilavımızı demlendirelim. Bu arada çözülmüş kuzu gömleğimizi kendi istediğiniz boyuta göre kesin. İç harcı bolca doldurun. Bir kase içerisine gömleği yerleştirerek malzemeleri doldurabilirsiniz. İç harcı doldurduktan sonra sıkı bir şekilde saralım ve sardığımız taraf fırın tepsisinin altına gelecek şekilde dizelim. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürelim ve 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirelim. Kuzu ciğer sarma hazır. Afiyet olsun.

Kısa soru ve cevaplar...

Ciğer sarma neye sarılır?

Ciğer sarma pirinç, soğan ve kuzu ciğerinin harmanlanarak kuzu gömleğine sarılıp, fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Ciğer sarma ne kadar sürede pişer?

Önceden ısıtılmış 170 dereceye ayarlı fırında 40-45 dakika pişirin. Kıvırcıkları yıkayıp süzün ve servis tabağına dizin. Üzerlerine ciğer sarmaları yerleştirip domates dilimleri eşliğinde servis yapın.

Ciğer sarma yumurta nerede kullanılır?

Her gömlek çorba kasesine yerleştirilir ve içi ciğerli pilavla doldurulur. Kasenin dışında kalan kenarlar kapatılır ve ters çevrilerek yağlanmış tepsiye alınır. Üzerlerine yumurta sarısı sürülür.

Ciğer sarmanın yanında ne gider?

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