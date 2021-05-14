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Gündem Çiğdem Toker'in iddialarına TTB sessiz
Gündem

Çiğdem Toker'in iddialarına TTB sessiz

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, babasının doktor ihmali nedeniyle öldüğünü iddia etti. Toker'in iddialarına TTB'nin sessiz kalması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 21:19:00 -
Çiğdem Toker'in iddialarına TTB sessiz

Sözcü’de köşe yazan Çiğdem Toker, 1 hafta önce babasını kaybettiğini söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan babasının ambulansa yürüyerek bindiğini söyleyen Toker, babasının hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi ve ölümden doktorları sorumlu tuttu.

Toker’in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Babam yürüyerek bindiği ambulansın götürdüğü Denizli Servergazi Devlet Hastanesi acil servisinde, bir dizi ağır ihmal sonucu hayatını kaybetti.

Bir sedye üzerinde, kanamalı ve aralıksız 12 saat boyunca, bir uzman doktor görmeden tutularak.

Şimdi anlatacaklarımın tanığı, birden fazla. Ambulansı çağıran, hastanede vefatına dek geçen 12 saati başucunda saniye saniye yaşayan annem, evden ambulansa yürüyerek binişine tanık olan, dahası birinin gece geç saatte ziyaretine gidip şakalaştığı komşuları ve sabah erken hastaneye giden teyzem.

Onu kaybettiğimiz günün hastane öyküsü iki aşamadan oluşuyor.

Sabah erken burun kanaması şikayetiyle hastane acil servisine götürülüyor. Burnuna uygulanan tamponun ardından MR, tomografi tetkikleri yapılıyor. Ciddi bir sorun olmadığı söylenerek eve gönderiliyor. Gece saat 20'yi geçerken bu defa ağzından ve burundan tekrar kanama başlıyor. Annem yeniden ambulans çağırıyor. Yine çabucak ulaşıyor. Bir yandan burnuna tampon yapılmaya çalışılırken diğer yandan yine bastonuyla yürüyerek ambulansa bindiriliyor.

Yine aynı hastanenin yine acil servisi… Burnuna tampon yapılıyor. Gece yarısını geçince pratisyen hekim, cep telefonu ışığıyla boğazına bakıyor. Damak bölgesinde kanama nedeniyle gece hastanede kalması gerektiğini söylüyor. Ama o gece, sabaha kadar babamı hiçbir uzman doktor görmüyor. Kulak burun boğaz uzmanının, sabah poliklinikte bakacağı söyleniyor. Babamın ağzından ve burnundan kan gelmeye devam ediyor. Sürekli yatar pozisyonda tutuluyor, sık sık doğrulmak istiyor. Saatler ilerledikçe direnci düşüyor. Teyzem sabah erken saatte gelip durumu gördüğünde, özel hastaneye götürebileceklerini yüksek sesle dile getirerek ambulans istiyor.

Bu seslenişine hiçbir yanıt alamıyor. İstanbul'da doktor olan kardeşimi arayarak ağzı ve burnundan kan ile pıhtı geldiğini söylüyorlar.

Babamın genel durumu kötüleşiyor, solunumu ve kalbi durarak vefat ediyor.

TTB sessiz

Toker’in yazısında doktorları sorumlu tutması büyük ses getirirken, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) tutumu da dikkatlerden kaçmadı. Her konuda açıklama yapmayı görev bilen TTB, Toker’in babası hakkındaki iddiasına halen cevap vermedi. TTB’nin sessiz kalması kafalarda soru işareti bıraktı.

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Yorumlar

Leventbay

Skp liysen hiçbir şey olmaz . Akp liysen ambulans uçak ayagına gelir . Akp liysen virüs bulaşmAz .
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