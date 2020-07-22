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Ekonomi

Çiğ süt desteği ödemesi cuma günü yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Çiğ süt desteği ödemesi kapsamında, 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira destek ödemesini 24 Temmuz Cuma günü saat 18.00'den sonra ödüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-22 20:37:43 -
Çiğ süt desteği ödemesi cuma günü yapılacak

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 329,4 milyon liralık çiğ süt desteği ödemesini, cuma günü 18.00'den sonra üreticinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak, şubat, mart dönemini kapsayan destek ödemelerinin cuma günü yapılacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli, destek ödemelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"2020 yılı ocak, şubat, mart dönemi, çiğ süt desteği ödemesi kapsamında, 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira destek ödemesini 24 Temmuz Cuma günü saat 18.00'den sonra ödüyoruz. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli olsun."

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