Çığ düştü! iki kentin birbiriyle olan bağlantısı kesildi
Doğu Anadolu'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü.01 Ocak 2019 Salı 20:41
Hakkari - Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun 8 ayrı bölgesine çığ düştü.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
8 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor.
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