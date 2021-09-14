Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek kolay
Pratik çiğ börek tarifi | Kahvaltıya, beslenme çantasına ya da çayın yanına leziz bir börek tarifi arıyorsanız; mutlaka çiğ böreği denemelisiniz. Peki, çiğ börek nasıl yapılır? Tam ölçülü çiğ börek tarifi | Çiğ börek yapılışı
Leziz bir böreğe kim 'hayır' diyebilir ki! Biraz un biraz kıyma işte, çiğ börek...
Çiğ börek kolay
İç harcı için:
- 1 adet soğan
- 300 gram kıyma
- Tuz
- Karabiber
- Çeyrek su bardağı su
Hamur için:
- 3 su bardağı un
- 2 tatlı kaşığı sirke
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
Kızartmak için:
- Sıvıyağ
Çiğ börek nasıl yapılır?
Çiğ börek yapmak için öncelikle kıymalı harcı hazırlamalısınız.
Kıyma, rendelenmiş soğan, baharat ve suyu yoğurun. Harcın ıslak olması gerekiyor.
Sonrasında derin bir yoğurma kabının içerisine hamur malzemelerini alıp güzelce yoğurun.
Hamuru bezelere bölün.
Unladığınız tezgahta hamurları merdane ile açın.
Pasta tabağı boyutunda açtığınız yufkaların içerisine harçtan ekleyip, yarım ay gibi kapatın.
Kapattığınız hamurun kenarlarını bir çay tabağı ile düzleştirin.
Kızdırdığınız yağda börekleri kızartın.
Afiyet olsun.