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Çiğ beslenme diyeti nedir?

Kadınların yaz ayları yaklaşırken akıllarındaki sorulardan biri de nasıl kilo verecekleridir. Kadınlara özel birçok diyet çeşiti vardır. Bunlardan bir tanesi de çiğ beslenme diyetidir.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42
Çiğ beslenme diyeti nedir?

Çiğ beslenme diyeti, diyette bulunan besinlerin %75 oranında çiğ olmasıdır. Bu çiğ besinlerin yanında pişmiş baklagil ve hububat, pişmiş balık ve tavuk ya da başka sağlıklı yiyecekler olabilir.

Ancak çiğ beslenen insanların büyük bir kısmı vejeteryan olduğu için pişmiş yemeklerden uzak durmayı tercih ederler. Çiğ besinler genellikle sebze, meyve, meyve suları, meyve kurusu, hububat, baharatlar, salata sosları, otlar, fındık, çerezler, tohumlar, filizlenmiş tohumlar ve baklagillerden oluşur.

Çiğ beslenme diyetinde kilo kaybı yavaş ve düzenli olmaktadır. O yüzden çiğ beslenme diyeti sabır isteyen bir diyettir. Hiçbir hastalığı olmayan bireyler dönem dönem periyotlarla çiğ beslenme diyetini uygulayabilir. Böbrek problemi olan kişiler bu diyeti uygulamamalıdır.

Çünkü çiğ besinlerle birlikte alınan fazla protein öncelikle böbreklerimizi etkilemektedir. Çiğ beslenmeyi bir tedavi şeklinde 30 gün boyunca uygulanmalıdır. Bu diyete uzun süreli devam edenlerin sayısı çok azdır. Çiğ beslenme diyeti sosyal hayatı da büyük ölçüde etkiler.

Çiğ beslenme diyeti yapan kişiler alışveriş yaparken titiz davranmaları gerekmektedir. Ama çok fazla çiğ, bol sulu ve çok lifli besin tüketmek zordur.

DİYETİ ÖĞÜN OLARAK ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ:

KAHVALTIDA:

badem, buğday ve kabak tohumu koyularak bir meyve salatası ve koyun sütü yoğurt tüketebilirsiniz.

ÖĞLEN:

sarı biber, kırmızı soğan, çeşitli yeşilliklerle hazırlanan maydonoz salatası. 

AKŞAM:

çiğ sebze çorbası, yarım avakado, evde yapılmış peynir ve ahududu yiyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:42
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