Çiğ beslenme diyeti: Bu beslenme şekli hem kilo verdiriyor hem de ödem attırıyor

Hayati önem taşıyan sindirim organlarının dinlendirilmesini sağlayan çiğ beslenme şeklini değerlendiren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, özellikle kısa süreli uygulanabilecek olan bu beslenme şekli ile vücudun toksinlerden arınabileceğini belirtti.

İdeal kiloya ulaşmadaki en etkili yöntemler sağlıklı ve dengeli beslenip, günlük hareketliliği artırmaktır. Ancak bazen farklı diyetler deneyerek vücudu şaşırtmak kilo verim sürecini de hızlandırdığı biliniyor. Mutlaka bir uzman hekim gözetiminde yapılması gereken diyet listelerine son dönemlerde bir yenisi daha eklendi:

Çiğ beslenme diyeti.

Sağlıklı beslenmede günlük olarak alınması gereken protein, karbonhidrat, yağ ve vitamin bakımından zengin besinlere dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, "Çiğ beslenme diyet programlarından önce mutlaka beslenme uzmanınıza, bu beslenme şeklinin size uygun olup olmadığını danışmanız gerekli. Eğer uygun görüldüyse diyeti uygulamaya koyarak kısa sürede vücudunuzu toksinlerden arındırabilir, kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Ancak çiğ beslenme şekli kısa süreli uygulanmalı. Uzun vadede vücudun ihtiyacı olan proteini, vitaminleri ve mineralleri çiğ beslenme düzeni ile alamayabilirsiniz. Bu yüzden bu tür diyetler kısa vadede daha etkili ve iyi sonuçlar doğurur’’ dedi.



Aralıklı çiğ beslenerek karaciğeri dinlendirmek mümkün

Dünya üzerinde öze dönüş olarak kabul edilen çiğ beslenme, lifli beslenmeyi artırarak bağırsak dostu yaşam imkanı sağlıyor. Özellikle vücudumuz için oldukça önemli olan karaciğeri bir nevi dinlendirerek, temizlenmesine yardımcı olan bu beslenme şekliyle daha sağlıklı bir yaşam mümkün. Çiğ beslenme deyince akıllara ilk gelen yiyeceklerin hiç pişirilmeden tüketilmesi olsa da soft pişirme yöntemi ile yiyecekleri 40-45 derecede ısıl işlemden geçirerek de tüketilebilir. Bu sayede soft olarak pişirilmiş olan yiyecekler mide ve bağırsakları da rahatsız etmeyecektir.

"Çiğ beslenme düzenine, yağlı tohumları ve kuru yemişleri ekleyin’’

Kısa süreli uygulamalarda oldukça etkili olan çiğ beslenme şeklinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise vücudu, ihtiyacı olan vitamin ve minerallerden uzun süreli ayrı bırakmamak. Zamana yayılmış, ani başlangıç veya bir anda sonlanmayan diyetlerle daha sağlıklı olunabilir. Yaşam boyu yapılan diyetler sağlıksız bir yaşama sebep olurken, özellikle çiğ beslenme programının içerisine mutlaka protein içeren badem, fındık, ceviz gibi ürünlerin de eklenmesi gerekiyor.