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Çiftlikteki yangında çok sayıda küçükbaş telef oldu

Karacabey ilçesinde küçükbaş besi çiftliğinde kaynak yapılırken samanlara sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Yangında çok sayıda hayvan telef oldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:30
Çiftlikteki yangında çok sayıda küçükbaş telef oldu

Karacabey ilçesi kırsal Fevzipaşa Mahallesi'ndeki küçükbaş besi çiftliğinde öğle saatlerinde, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcım, samanları tutuşturdu. Alevler kısa samanda çiftliği sardı.

Yangın kısa zamanda küçükbaş hayvanların bulunduğu alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen Karacabey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, çok sayıda hayvanın öldüğü belirlendi, çiftlikte büyük çapta hasar oluştu. Yaklaşık 2 saat süren soğutma çalışmalarına BUSKİ'ye ait su tankerleri ve Karacabey Belediyesi'ne ait iş makineleri de destek verdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:30
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