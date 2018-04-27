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Çiftlikbank'ın kritik ismi tutuklandı

Büyük bir vurgun yaparak halkı dolandıran Çiftlikbank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Nisan 2018 Cuma 21:11
Çiftlikbank'ın kritik ismi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Banka yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul, emniyetteki işlemlerin ardından Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

BİRÇOK SUÇTAN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ 

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir ve şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun tamamlanmasının ardından şüphelinin sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi. 

TALİMAT ALMAK İÇİN BREZİLYA'YA GİTMİŞ

Öte yandan şüpheli Cudi Cumhur Yurdakul’un Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın şirketlerinin tüm şirketlerinin yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğu öğrenildi. Şüphelinin Mehmet Aydın’la görüşmek ve talimat almak için 5-8 Mart tarihleri arasında Brezilya’ya gittiği tespit edildi.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:11
  1. Çiftlikbank
  2. Mehmet Aydın
  3. Cudi Cumhur Yurdakul

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