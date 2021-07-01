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Gündem Çiftlikbank mağdurlarına paraları iade edilecek mi?
Gündem

Çiftlikbank mağdurlarına paraları iade edilecek mi?

Çiftlikbank mağdurları ne olacak? Çiftlikbank’a milyonlar kaptıran binlerce kişi Mehmet Aydın’ın teslim olmasının ardından kendileriyle ilgili sürecin nasıl devam edeceğini araştırmaya başladı. Peki, Çiftlikbank mağdurlarına ne olacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:32:00 -
Çiftlikbank mağdurlarına paraları iade edilecek mi?

Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu. Mart 2018'de 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın ismi 2019 yılının Ocak ayında Interpol'ün listesine eklendi. Çiftlikbank mağdurları kendileriyle ilgili sürecin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Peki, Çiftlikbank mağdurlarına paraları iade edilecek mi?

Çiftlikbank mağdurlarına paraları iade edilecek mi?

Bu açıklamanın ardından Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde teslim oldu. Mağdurların durumu ise dava sonucunda netleşecektir. Konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Mehmet Aydın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla Sözcü'ye bir video gönderdi. Sözcü'nün yayımladığı videoda Mehmet Aydın'ın teslim olacağını açıkladığı dikkat çekti.

Mehmet Aydın, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" dedi.

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Mehmet Aydın kimdir kaç yaşında? Mehmet Aydın suçu neydi?

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