Çiftlik Bank'ta yeni gelişme! Yazılımcısı yakalandı
Yüz binlerce lira dolandırıcılık yapılan Çiftlik Bank soruşturmasında sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul yakalandı.24 Nisan 2018 Salı 11:00
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Bank soruşturmasında hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan altı kişiden biri olan Yurdakul’un izini Maltepe’de buldu.
Teknik ve fiziki takibin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülen Yurdakul, sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, yüz bin civarında müştekiyi dolandıran Çiftlikbank’ın sahibi Mehmet Aydın da hâlâ Kırmızı Bülten ile aranıyor.
YORUM YAZ