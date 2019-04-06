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Seçim 2019 Sayfası

Çifteler ve Odunpazarı’nda oylar yeniden sayılacak

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde CHP’nin, Odunpazarı ilçesinde de AK Parti’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılacak.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:56
Çifteler ve Odunpazarı’nda oylar yeniden sayılacak

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde, yerel seçim yarışı Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Kadir Bıyık ile Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Zehra Konakçı arasında geçti. 10 bin 190 oy kullanılan ilçede, kesin olmayan sonuçlara göre MHP’li aday Kadir Bıyık 4 bin 758 oy ile sandıktan birinci çıktı. CHP’li aday Konakçı ise 4750 oy aldı. 8 oy fark olan seçim sonucuna CHP, Çifteler İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak itiraz etti. İtiraz oy çokluğu ile kabul edilmedi. Bunun üzerine CHP Eskişehir İl Başkanlığı, itirazı İl Seçim Kurulu’na taşıdı. İl Seçim Kurulu ise itiraz kabul ederek, tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

CHP Eskişehir İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada oyların yeniden sayılacağı belirtilerek, “İl Seçim Kurulu yaptığımız itiraz üzerine Çifteler İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararı iptal ederek Çifteler Belediye Başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar vermiştir. İlgili karar tarafımıza ve gereğinin yapılması için ilgili ilçe seçim kuruluna tebliğ edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz” denildi.

Odunpazarı'nda fark 7 bin 187

Odunpazarı ilçesinde de CHP’li mevcut Belediye Başkanı Kazım Kurt, 120 bin 394 oy aldı. AK  Parti’nin adayı Volkan Doğan 113 bin 207 oy ile ikinci sırada yer alırken, 6 bin 277 oyun geçersiz olduğuna karar verildi. Sonuçlara AK Parti, itiraz etti. İl Seçim Kurulu, ilçede kullanılan 254 bin 796 oyun yeniden sayılmasına karar verdi. CHP’li aday Kazım Kurt ile AK Parti’li aday Volkan Doğan arasında 7 bin 187 oy farkı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:56
  1. Eskişehir
  2. Çifteler
  3. Odunpazarı
  4. seçim sonuçları
  5. seçim itirazı
  6. AK Parti
  7. MHP
  8. CHP

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