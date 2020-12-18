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Aktüel Çifte cinayet zanlısının silah temin ettiği iş yerinde faturasız mühimmat bulundu
Aktüel

Çifte cinayet zanlısının silah temin ettiği iş yerinde faturasız mühimmat bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:13:59 -
Çifte cinayet zanlısının silah temin ettiği iş yerinde faturasız mühimmat bulundu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldüren zanlının olayda kullandığı tüfeği temin ettiği şüphelinin iş yerinde faturasız çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

O.A'nın 16 Kasım'da boşanma davası süren eşi Cemile A. ile kayınpederi Abdullah D'yi, başka bir dava için gittikleri Bilecik Adliyesi önünde öldürmesinin ardından soruşturmayı sürdüren ekipler, yaklaşık 80 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceledi.

Ekipler, şahsın olayda kullandığı yarı otomatik av tüfeğini, olay yerine yakın bir adresteki av malzemeleri satışı yapan B.A'ya ait iş yerinden temin ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda 72 faturasız tabanca, 6 faturasız ve seri numarası kazınmış kurusıkı tabanca, 40 ruhsatsız av tüfeği, 1 seri numarasız av tüfeği, 1 namlusuz av tüfeği, 480 faturasız fişek, pala ve av bıçağı ele geçirdi.

B.A. hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Cinayet zanlısı O.A. 17 Kasım'da tutuklanmıştı.

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