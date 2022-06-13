Çiftçiyi tarlada tutmalıyız

Bayraktar, “Topraklarımızı koruyabilir, üretim yapabilecek çiftçiyi tarlada tutabilirsek krizlerden çok daha az etkileneceğimiz ortadadır” ifadesini kullandı. Bayraktar, ‘Toprak Bayramı’ dolayısıyla yayımladığı mesajda “Ülkemizde her yıl binlerce dekar verimli birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi, çeşitli sebepler nedeniyle elden çıkıyor. Kara yollarını ve şehirleri projelendirirken verimli araziler yerine tarıma elverişli olmayan alanların kullanılmasına özen gösterilmeli” uyarısında da bulundu.