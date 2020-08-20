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Ekonomi Çiftçiye verilen destekler tarımsal hasılaya zirve yaptırdı
Ekonomi

Çiftçiye verilen destekler tarımsal hasılaya zirve yaptırdı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirve”sinde, tarım ve gıda güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:12:00 -
Çiftçiye verilen destekler tarımsal hasılaya zirve yaptırdı

Bakan Pakdemirli, AK Parti iktidarları süresince çiftçiye verilen desteklerin meyvesini verdiğini belirterek, “Son 2 yılda tarımsal hasılamızı yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkardık. Bugün tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada da ilk 10 içerisindeyiz. Bu vesileyle başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün çiftçilerimizin eline, emeğine sağlık” dedi.

Gıdanın değerinin yokluk günlerinde daha iyi anlaşıldığını ifade eden Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tarım ve gıdanın önemini tüm dünyaya yeniden hatırlattığını söyledi. Pakdemirli, “Bu süreci 18 yılda oluşturduğumuz güçlü altyapımız sayesinde alnımızın akıyla gıda tedarikinde sorun yaşamadan atlattık ancak geleceği çok daha iyi planlamamız gerektiğini gördük” dedi.

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