Çiftçiye interaktif eğitim imkanı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere eğitim verilmesi amacıyla hayata geçirdiği Uzaktan Eğitim Sistemi'nde bazı derslerin interaktif yapılması ve çiftçinin sorularına doğrudan yanıt verilmesi sağlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla her alanda uzaktan eğitimin önemi artarken, Tarım ve Orman Bakanlığı da çiftçilere bu yöntemle eğitim vermeye ve bilgilendirmede bulunmaya başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin verdiği ilk dersle hayata geçirilen Uzaktan Eğitim Sistemi, 3 ayaklı hizmet sunacak. Bu kapsamda oluşturulan Tarım ve Orman Akademisi'nde belirli müfredat ve kategorilere göre eğitim içerikleri yer alıyor. Dijital Tarım Kütüphanesi'nde ise bakanlık kütüphanesindeki yayınlar online olarak erişime açıldı. Web Tarım TV'de de canlı yayınlar yapılıyor, eğitim ve haber videoları yayınlanıyor.

Tarım ve Orman Akademisi için ilk etapta 10 farklı kategoride toplamda 123 eğitim içeriği programlandı. Bunlardan 33'ü tamamlanarak sistemde erişime sunuldu. Eğitim içerikleri, videolarla zenginleştirildi. Sunucu ve hız kapasitesine göre sayısı artabilen canlı interaktif sınıflar açılması da planlanıyor. Canlı sınıflarda eğitimci ve katılımcı birebir etkileşim kuracak, çiftçi ve üretici sorusuna doğrudan cevap alabilecek.

İnteraktif dersleri, Bakanlığın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin eğitmenleri, Bakanlık uzmanları ve üniversite hocaları verecek. Bu eğitimler uzaktan eğitim portalı üzerinden sunulacak ve sistem üzerinden takip edilerek sınav sonrası sertifikalandırma imkanına da sahip olunacak.

Sertifikalandırma imkanından, üreticilerin yanı sıra kurum personeli, tüketiciler ve sektörde serbest çalışan herkesin yararlanması sağlanacak.

Dijital Tarım Kütüphanesi'nde ise 6 bin 700 yayın taranırken, bunların 650'si erişime açıldı. Yapılacak telif görüşmelerine göre diğerlerine de erişim imkanı verilecek.

- Her gün canlı yayın

Web Tarım TV de doğrudan videolara ulaşmak isteyen kullanıcıların tercih edebileceği Web TV ortamı olarak planlandı. Burada eğitim formasyonuna uygun seçilen videolar, uzaktan eğitim sistemi için yeni çekilen videolar ve canlı ders videoları yer alacak. Web Tarım TV altyapısında, 147 eğitim filmi ve 33 yeni üretilen eğitim videoları olmak üzere yüzlerce içerik bulunuyor. Tarım TV, hafta içi her gün 11.00 ve 17.00 saatlerinde yayınlanacak canlı yayınlarla ve üretilen eğitim videolarıyla her gün yeni içerikler eklenen bir yapıda olacak.