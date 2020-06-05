Çiftçiye balıkçıya nakdi destek başvuruları başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, korona virüs sürecinde mağdur olan kesimlere nakdi ve ayni destek verme talebinin Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından alınan karar kapsamında, kentte kayıtlı küçük çiftçi ve balıkçılara nakdi destek yapılmasıyla ilgili başvurular alınmaya başladı.

Nakdi yardımdan yararlanmak isteyen küçük çiftçiler ve balıkçılar, 30 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Başvurular Adana Büyükşehir Belediyesi cam bina giriş katı halkla ilişkiler bölümüne, ilçelerde ise ziraat odalarına yapılabiliyor.

Adana ilinde kayıtlı çiftçi olması. Gerçek kişi olması. Ç.K.S. 2019 kayıt belgesi olması, kişinin üzerinde Ç.K.S. kayıtlı toplam üretimde kullandığı alan baz alınarak değerlendirmesi. 10 dekar ve altı bahçe, 30 dekar ve altı tarla. Hem tarla hem bahçe toplamları 30 dekarı aşmayan tarla ve bahçe sahibi olması halinde değerlendirilmesi. Nadas, kavaklık, çamlık, palmiye, süs bitkileri üretimi, orman emvali ürün, okaliptüs, tıbbi aromatik bitki vb. ürün dışı üretim yapanlar olması. 10 dekar ve altı bahçe için dekar başı 20 TL. 10 dekar (dahil) ve altı tarla için dekar başı 50 TL. 10 - 20 dekar (dahil) arası tarla için dekar başı 35 TL. 20 - 30 dekar (dahil) arası tarla için dekar başı 25 TL hibe olarak yapılması kıstasları çerçevesinde olmak üzere, Adana ilinde kayıtlı ticari olarak balıkçılık yapan 10 metreden küçük tekne sahiplerine de tekne başına 500 TL hibe yapılması karara bağlandı.