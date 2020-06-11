Çiftçiye "anız yakmayın" uyarısı

Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Ziraat Odası Başkanı Ender Borucu, anız yakılmaması konusunda çiftçiye uyarılarda bulunarak, yakanlara dekar başına ceza uygulanacağını hatırlattı.

Anızı yakmanın toprak ve çevre için çok ciddi zararlar doğurduğunun altını çizen Ziraat Odası Başkanı Ender Borucu, “Tarlada kalan bitki saplarını yakmak, tarım alanlarına onarılamaz zararlar veriyor. Arazide yaşayan canlılara da büyük zarar veriyor. Anız yangınları, tüm olumsuzluklarına rağmen devam ediyor. Anız yakmak, toprak içerisindeki mikro organizmalarını yok etmektir. Anız yakmak, toprakta bulunan suyun buharlaşmasına, çevre kirliliğine ve hava kalitesinin düşmesine sebep olmaktır. Anız yakmak, bir sonraki ürün gübre maliyetini arttırmak demektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Ender Borucu, anız yangınlarının çiftçinin yıl boyunca emek sarf ettiği ürününün yok olmasına, traktörlerin ateş ortasında kalıp yanmasına, çiftçilerin bilinç dışı hareket edip ürününü, ekipmanını kurtarayım derken anız yangını yüzünden yaralanmasına ve hatta canından olmasına sebep olabileceğini hatırlattı. Başkan Borucu, anız yakmanın cezasının dekar başına 73,68 TL olduğunu hatırlatarak, “Anız yangınlarının önüne geçilebilmesi için anızı tarladan temizlemek için mümkün olduğunca toprağa yakın hasat yapılmalı, toprak işleme aleti ve gerekirse hasat sonrasında sap parçalayıcı kullanılmalıdır” dedi.

Yoldan geçen vatandaşların sigara izmaritini açık alana atmamasından, piknik yapan vatandaşların yaktıkları ateşi tam söndürmeden piknik alanını terk etmemesine kadar birçok hususta uyarılarda bulunan Borucu, “Arazi içine, yol kenarlarına cam şişe de atılmamalıdır. Güneş ışınlarında mercek görevini yapıp yangına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın doğaya sahip çıkması lazım. Burada sadece çiftçiye iş düşmüyor. Bir ülkenin kalkınması tarımla, tarımın sürdürülebilirliği toprağı korumakla olur. Anızı yakmayalım, geleceğimize sahip çıkalım” diye konuştu.