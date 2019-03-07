Çiftçiye 8 milyar liralık destek

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” programına katıldı. Cumhur ile Cumhurbaşkanı’nın buluşmasına vesile olan bu tür toplantıları önemli gördüğünü belirten Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Genel Kurulu vesileyle bu buluşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Çiftçiyi desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Birliğimiz, geçtiğimiz yıl çiftçilerimize 2 milyar 100 milyon liralık gübre, yaklaşık 2,5 milyar liralık yem, 1 milyar 250 milyon liralık motorin, 550 milyon liralık tohumluk, 400 milyon liralık tarım aleti ve makinesi, 300 milyon liralık kömür satışı yaptı. Toplamda 8 milyar lirayı bulan bu satış rakamıyla çiftçimize her alanda destek olundu.“

Ovalar sit alanı

Başkan Erdoğan, “Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300’e çıkartıyoruz.” Başta meyve ve sebze olmak üzere gıdada yaşanan fahiş fiyatlara da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

Spekülatörler terörist gibi

“Hiç kimsenin, ne üreticimizin alın terine, emeğine ne de tüketicimizin sofrasına, ekmeğine göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve ona göre de muamele ediyoruz. Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz.”

Ekonomideki gelişmelere de değinen Başkan, “Başbakanlığım döneminde bir ara döviz rezervimiz 136 milyar dolara kadar çıktı. Fakat malum bazı krizler sebebiyle bir ara 80’e düştük. Şimdi ise yeniden tırmandı ve Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da yükselteceğiz” diye konuştu. Güneydoğu’ya yatırımlara vurgu yapan Erdoğan şöyle devam etti: “Bir yatırımın olabilmesi için orada güvenliğin olması, istikrarın olması lazım. Bu olmadığı zaman hiçbir yere gidip de yatırım yapılmaz. İşte bu yatırım olmayınca istihdam sıkıntısı ortaya çıkıyor. Ama bu yatırımlar olmuş olsa oralarda binlerce, on binlerce insan kendisine iş imkanı bulacak. İşte bunları tersine çeviriyoruz.”

CHP’yi rahatsız eden ne?

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “AK Parti gibi Türkiye’nin orman varlığını 20,8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkarmış, 4 milyar 300 milyon fidanı toprakla buluşturmuş bir partiye yapılabilecek en son suçlamayla ‘ağaç kestiğimiz’ yalanıyla ortalığı bir birine kattılar... Türkiye’nin uzay yarışında yerini almasından acaba CHP niçin rahatsızlık duyuyor. Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız.”