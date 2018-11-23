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Çiftçiye 490 milyon liralık destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında bugün üreticinin hesabına yatırılacak 490 milyon lira ile 2018 için planlanan destekleme ödemelerinin yüzde 88'i tamamlandı

23 Kasım 2018 Cuma 11:42
Çiftçiye 490 milyon liralık destek ödemesi

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticiye bugün itibarıyla 490 milyon liralık destek ödemesi yapılacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forum 2018'de destekleme ödemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Buna göre Bakanlık, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında 23 Kasım'dan itibaren üreticilere toplam 490 milyon liralık ödeme yapacak. Alan bazlı desteklemeler içinde yer alan organik tarım kapsamında 74 ildeki 51 bin 443 üreticiye 143,7 milyon liralık destek ödemesinde bulunulacak.

Hayvan genetik kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak 37,5 milyon lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 9,4 milyon lira, süt tozu ve çiğ süt için ise 12,9 milyon lira destekleme ödemesi belirlendi.

Kırsal kalkınma ekonomik yatırımlar ile bireysel basınçlı sulama desteği olarak 80,7 milyon lira, IPARD ulusal katkı payı olarak 40 milyon lira ödeme yapılacak.

Üreticiler, tarım sigortaları desteği olarak 149,3 milyon lira, tarımsal danışmanlık desteği olarak 13,1 milyon lira, çiftlik muhasebe veri ağı katılım desteği olarak ise 3,4 milyon lira alacak.

Destek ödemeleri bugün 18.00'den sonra üreticilerin hesabına aktarılacak.

Açıklamada 1 Ocak 2018'den bu yana yapılan 12,7 milyar liralık ödemeyle 2018 yılı için üreticilere verilmesi planlanan toplam 14,5 milyar liralık tarımsal destekleme ödemelerinin yüzde 88'lik kısmının tamamlandığı da ifade edildi.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 11:42
  1. - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
  2. 2018 yılı destekleme ödemeleri
  3. Ege Ekonomik Forum
  4. tarımsal destekler

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